Toto Wolff: «Hatten den ganzen Tag Probleme»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff gestand nach dem Qualifying in Monte Carlo: Die Weltmeister-Truppe erlebte einen schwierigen Samstag im Fürstentum. Er weiss: Jetzt ist Geduld gefragt.

Ausgerechnet auf dem überholfeindlichen Strassenkurs von Monte Carlo muss WM-Leader Lewis Hamilton den GP von Startplatz 7 in Angriff nehmen. Der Titelverteidiger tat sich schwer und auch sein Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über den dritten Platz hinaus, weil er seinen letzten, vielversprechenden Versuch abbrechen musste, da Charles Leclerc seinen Ferrari in die Leitplanken gesetzt hatte.

Die Tagesbilanz von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff fiel entsprechend aus. «Alles in allem war heute kein guter Tag für uns», gestand er. «Jetzt müssen wir herausfinden, warum wir das Auto von Lewis nicht besser hinbekommen haben. Für Valtteri war es schade, da er auf seiner letzten Runde zweieinhalb Zehntel vorne lag und eine sehr gute Chance auf die Pole hatte.»

«Aber im Q3 kann es hier immer zu Unfällen kommen, weil die Fahrer dann alles geben», weiss der Wiener, dessen Mannschaft bereits im dritten freien Training am Samstagvormittag Probleme bekundet hatte, mit dem Auto des Champions den nötigen Grip zu finden. «Das kostete ihn im Training an Vertrauen, was sich ins Qualifying übertragen hat», seufzte Wolff.

«Nun müssen wir hart daran arbeiten, um herauszufinden, woran das gelegen hat», forderte der Kopf der Sterntruppe. «Valtteri war am Vormittag glücklicher mit seinem Auto, konnte Vertrauen aufbauen und schien sich danach in einem besseren Arbeitsfenster zu befinden», fügte er an. Und Wolff betonte: qUns erwartet ein knappes Rennen, in dem wir geduldig bleiben müssen, um jede Möglichkeit zu ergreifen, die sich uns bietet, um weiter nach vorne zu gelangen.»

Qualifying, Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:10,346 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,576

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:10,601

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:10,611

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,620

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:10,900

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:11,095

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,419

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:11,573

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,779

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:11,486

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:11,598

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:11,600

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,642

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,830

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:12,096

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:12,205

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:12,366

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:12,958

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari *



* nach Unfall im 3. Training nicht in der Qualifikation