«Phänomenal und stark»: Endlich mal Lob für Vettel

Sebastian Vettel musste in den vergangenen Wochen bei Aston Martin jede Menge Kritik einstecken. In Monaco zeigte der Deutsche endlich mal wieder eine starke Leistung.

Nico Rosberg hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um Kritik an Sebastian Vettel ging. Der Weltmeister von 2016 hatte in den vergangenen beiden Jahren Grund genug, um gegen Vettel zu ledern, denn selbst nach seinem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin lief es nicht beim Heppenheimer.

Doch nach Vettels starker Fahrt auf Platz fünf und den ersten Punkten in dieser Saison gab es von Kritiker Rosberg warme Worte «Ich freue mich sehr für Sebastian, in den letzten Wochen und Jahren mussten wir ihn so kritisieren. Jetzt haben wir mal den alten Sebastian, den phänomenalen Fahrer, gesehen. Von mir kriegt er auf alle Fälle zehn von zehn Punkten», sagte Rosberg bei Sky.

Die Begründung: «Die zwei Runden, die er gemacht hat, als Gasly und Hamilton bereits in der Box waren. Diese waren so phänomenal und stark, dass er beide dadurch überholt hat. Ein super Wochenende für ihn.»

Entscheidend für den fünften Platz war auch der Boxenstopp bei Aston Martin, der dann so gut ablief, dass Vettel unmittelbar vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton auf die Strecke zurückkam. Vettel wurde von den Fans zum «Fahrer des Tages» gewählt.

Kumpel Timo Glock hat zudem «die Leichtigkeit, die er das gesamte Wochenende über gezeigt hat», als ein Grund für den Erfolg ausgemacht. «Von Session zu Session konnte er sich steigern und hat das im Qualifying super umgesetzt und im Rennen auch. Dann läuft es etwas geschmeidiger.»

«Das war eine beeindruckende Fahrt von Sebastian», sagte auch Teamchef Otmar Szafnauer, «ohne einen einzigen Fehler».

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0