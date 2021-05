Toto Wolff zu Lewis Hamilton: «Speed fehlte»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte nach dem Monaco-GP: «Wir haben heute einige Punkte liegen lassen.» Der Wiener verriet, warum Titelverteidiger Lewis Hamilton nicht auf Touren kam.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff wird das fünfte Rennen des Jahres nicht in guter Erinnerung bleiben. Denn ausser dem enttäuschenden siebten Platz von Lewis Hamilton gab es für das Weltmeister-Team im Fürstentum nichts zu holen. Dabei war Valtteri Bottas auf aussichtsreicher Position unterwegs gewesen, doch dann klemmte beim Boxenstopp die Radmutter beim rechten Vorderrad, womit sein Rennen bereits in Runde 29 von 78 gelaufen war.

«Uns geht es wie Charles Leclerc», seufzte Wolff im «Sky Sports F1»-Interview, und verwies dabei auf den verhinderten Rennstart des monegassischen Polesetters. «Er erlebte ein Desaster und für uns lief es auch nicht besser. Uns fehlte das ganze Wochenende hindurch das Tempo, wir waren nicht schnell genug, so einfach ist das. Und dann hatten wir das Problem beim Boxenstopp, das wir erst noch verstehen müssen. Bei Lewis’ Auto fehlte einfach der Speed.»

Dass der Undercut-Versuch bei der Boxenstopp-Strategie des Weltmeisters in die Hose ging, war nicht von Anfang an absehbar, betonte der Österreicher: «Der Undercut schien der einzige Weg zu sein, um an Pierre Gasly vorbeizukommen. Und die eineinhalb Sekunden Vorsprung die er hatte, reichten ganz offensichtlich, um vorne zu bleiben. Es gab keinen Fehler, die Outlap war gut, der Boxenstopp war okay, aber es reichte einfach nicht.»

Den Verlust der Führung in beiden WM-Wertungen müsse man nun hinnehmen, erklärte Wolff grosszügig. «Ich hätt lieber den dritten und den siebten Platz mitgenommen statt nur den siebten, aber sowas muss man einstecken können. Wir haben heute einige Punkte liegen lassen, aber die Saison ist noch lang und das Pendel wird noch einige Male hin und her schwingen. Beim Finale in Abu Dhabi werden wir dann sehen, wer die Nase vorne haben wird.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle*

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter



*Nicht ins Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Marken

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0