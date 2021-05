Max Verstappen (1.): «Du weisst nie, was passiert»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen sicherte sich in seiner Wahlheimat Monte Carlo seinen zweiten GP-Sieg in dieser Saison. Der Niederländer schaffte es zum ersten Mal im Fürstentum aufs Podest.

Für Max Verstappen war der Weg zum Sieg schon vor dem Start zum Rennen frei, denn Polesetter Charles Leclerc bekundete Probleme mit der Antriebswelle und konnte das Rennen gar nicht erst in Angriff nehmen. Der Ferrari-Star hatte im Qualifying Tags zuvor nach seiner Pole-Runde einen Crash produziert und zahlte schliesslich einen hohen Preis dafür.

Verstappen nutzte die Chance und sicherte sich Sieg und WM-Führung, denn Mercedes-Star Lewis Hamilton kreuzte die Ziellinie nur als Siebter. Der Red Bull Racing-Star, der zum ersten Mal in Monte Carlo aufs Podest durfte, freute sich: «Es ist schon etwas sehr Spezielles, ein unglaubliches Rennen und es waren so viele Runden.»

«Du musst fokussiert bleiben, aber es war wirklich cool», fügte der Niederländer an. Und er erklärte: «Du weisst nie, was passiert, aber ich habe mich vor allem darauf konzentriert, die Reifen zu schonen. Es geht auch darum, ein gutes Fenster für den Boxenstopp zu finden. Die Anderen bogen früher zur Box ab, was alles erleichtert hat, ich hatte alles ziemlich unter Kontrolle».

Auch der zweitplatzierte Carlos Sainz war zufrieden: «Es ist ein gutes Ergebnis, hätte man mir vor dem Wochenende den zweiten Platz angeboten, hätte ich ihn definitiv angenommen. Vielleicht fühlt sich dieser zweite Platz wegen allen Ereignissen, der verlorenen Pole und der verpassten guten Runde im Qualifying nicht ganz so gut an, wie er es sollte. Aber ich bin mir sicher, dass ich zufrieden und stolz auf dieses Wochenende zurückblicken werde. Auch als Team können wir stolz auf das Auto und die Fortschritte sein, die wir geschafft haben.»

Lando Norris, der sich über Platz 3 freuen durfte, gestand strahlend: «Ich weiss nicht, was ich sagen soll, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier stehen werde – das verdanke ich meinem Team. Es war schon immer mein Traum, hier aufs Podest zu fahren. Ich hatte etwas Glück, zeigte aber auch eine gute Fahrleistung und hatte das ganze Wochenende hindurch ein gutes Auto – dafür möchte ich mich ganz herzlich beim Team bedanken.»

Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle*

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter



*Nicht ins Rennen gestartet

WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Marken

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0v