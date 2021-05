Lando Norris (McLaren/3.): «Wie in einem Traum»

​Dritter Podestplatz für den jungen Lando Norris in der Formel 1, nach dem Red Bull Ring 2020 und Imola 2021. Der Engländer strahlt: «In Monaco auf dem Siegerpodest stehen zu dürfen, das ist wie in einem Traum.»

Lando Norris stand da, und sein Gesicht sagte: Kann mich bitte jemand kneifen? Passiert das hier wirklich? Der 21-Jährige aus Bristol hat einen blitzsauberen dritten Platz in Monte Carlo errungen und liegt damit in der WM-Zwischenwertung sensationell ebenfalls auf dem dritten Platz, noch vor Mercedes-Pilot Vatteri Bottas.

Lando nach seinem dritten Podestbesuch in der Königsklasse: «Ich weiss gar nicht richtig, was ich sagen soll. Wenn du in der Qualifikation Fünfter bist, dann rechnest du nicht unbedingt mit einem Podestplatz.»

«In Monaco auf dem Siegerpodest stehen zu dürfen, das ist wie in einem Traum. Heute kam alles zusammen – eine grandiose Leistung von allen im Team, ein wenig Glück und auch ein halbwegs brauchbarer Mann am Lenkrad. Wir sind fabelhaft in diese Saison gestartet, diesen Schwung wollen wir in die kommenden Läufe mitnehmen.»

Tatsächlich hat Lando einen grandiosen Lauf: Vierter in Bahrain, Dritter in Imola, Fünfter in Portugal, Achter in Spanien, nun Dritter in Monte Carlo. Damit bleibt auch das Marken-Duell zwischen McLaren und Ferrari hochspannend – es steht im Kampf um WM-Rang 3 bei den Konstrukteuren 80:78 für die Engländer.

Lando: «Was für ein verrücktes Wochenende. Meine Erwartungen waren nicht so gross gewesen, und nun haben wir ein so grandioses Wochenende hingelegt. Der Wagen war einfach grossartig zu fahren. Wir sind zwar nicht so schnell wie Red Bull Racing und Ferrari gewesen, aber wenn du dann trotzdem auf dem Podest landest, dann ist das schon sehr cool. Jetzt müssen wir es hinkriegen, auch auf anderen Strecken podestfähig zu sein.»

Wie war es unter dem Druck von Sergio Pérez? Lando lacht: «Nicht so angenehm, denn ich wusste natürlich, dass er schneller fahren konnte. Mit dem harten Reifen lag der Wagen nicht mehr so angenehm zu fahren, es war viel leichter, Fehler zu machen. Ich wusste, dass Pérez in meinem Rückspiegel ziemlich gross werden würde. Aber ich habe es geschafft, ihn hinter mir zu halten. Das ist vielleicht die einzige Strecke, auf welcher du dazu wirklich gute Chancen hast.»





Monaco-GP, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:56,820 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 9,114 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 22,117

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 23,963

05. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 51,115

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 54,045

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:06,361 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Antriebswelle gebrochen *

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Radmutter

* nicht zum Rennen gestartet





WM-Stand nach 5 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 105 Punkte

2. Hamilton 101

3. Norris 56

4. Bottas 47

5. Pérez 44

6. Leclerc 40

7. Sainz 38

8. Ricciardo 24

9. Gasly 16

10. Ocon 12

11. Vettel 10

12. Stroll 9

13. Alonso 5

14. Tsunoda 2

15. Giovinazzi 1

16. Räikkönen 0

17. Russell 0

18. Latifi 0

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Konstrukteure

1. Red Bull Racing 149

2. Mercedes 148

3. McLaren 80

4. Ferrari 78

6. Aston Martin 19

5. AlphaTauri 18

7. Alpine 17

8. Alfa Romeo 1

9. Williams 0

10. Haas 0