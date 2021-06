Valtteri Bottas (10.): «Dann lande ich in der Mauer»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas blieb im Qualifying auf dem Strassenkurs von Baku mehr als eine Sekunde langsamer als sein Teamkollege Lewis Hamilton und erklärte danach: «Ich glaube, dass etwas nicht stimmt.»

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schnitten im Qualifying von Baku besser als erwartet ab. Nach einem schwierigen Auftakt ins Wochenende konnte sich das Weltmeister-Team pünktlich zum Abschlusstraining verbessern und das Duo schaffte es ins Q3. Im letzten Qualifying-Abschnitt schnitten die Stallgefährten sehr unterschiedlich ab.

Bottas hatte Pech, weil er seinen letzten schnellen Versuch wegen der letzten roten Flagge abbrechen musste, er landete auf dem zehnten Platz während Hamilton die zweitschnellste Runde schaffte. Der Finne war dabei, sich zu verbessern, entsprechend gross war die Enttäuschung über die verhinderte letzte Zeitenjagd.

Doch auch ohne das fehlende Glück hatte Bottas alle Hände voll zu tun. Nach dem Abschlusstraining erklärte er: «Ich hatte das gesamte Wochenende über Probleme mit der Pace. Alles in allem glaube ich, dass etwas nicht stimmt. Ich bin am Limit, aber das Tempo stimmt überhaupt nicht. Wenn ich mehr Gas gebe, dann lande ich in der Mauer.»

«Wir wechseln uns immer ab und an diesem Wochenende war Lewis an der Reihe, um zu entscheiden, wer zuerst aus der Box fährt. Deshalb habe ich ihm auf dem ersten Run im Q3 Windschatten gegeben. Auf dem zweiten Run versuchte ich, Windschatten von Charles zu bekommen, aber dann kam die rote Flagge, die meine fliegende Runde beendete», schilderte der 31-Jährige.

«Es wird ein schwieriges Rennen, aber mir ist klar, dass hier alles passieren kann. Ich war hier schon überrundet und bin noch bis an die Spitze vorgefahren. Hier weiss man einfach nie, was passiert und wir werden garantiert weiterhin alles geben, um so viel wie möglich zu verstehen und im Rennen mitzukämpfen», ergänzte Bottas.

Qualifying Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:41,218

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:41,450

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,563

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:41,565

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:41,576

06. Lando Norris (GB)*, McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,747

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,917

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,211

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,327

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:42,659

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:42,224

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:42,273

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:42,558

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,587

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,758

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:43,128

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,158

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,238

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, ohne Zeit (Unfall)

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

* Nach der Qualifikation wegen eines Vergehens unter roter Flagge bestraft: Drei Ränge zurück. Norris wird am Sonntag von Startplatz 9 losfahren