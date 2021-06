Max Verstappen (Red Bull Racing/3.): «Dumme Quali» 05.06.2021 - 16:27 Von Mathias Brunner

Formel 1 © Red Bull Content Pool Max Verstappen

WM-Leader Max Verstappen ist nach dem Abschlusstraining in Baku sichtlich genervt: «So eine dumme Quali, mit all diesen roten Flaggen. Auf einem Strassenkurs musst du leider mit all diesem Mist rechnen.»