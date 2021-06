Mick Schumacher: Selbstkritik nach Platz 17

Formel-1-Rookie Mick Schumacher beendete das ereignisreiche Qualifying auf dem Strassenkurs von Baku auf dem 17. Platz. Nach getaner Arbeit ärgerte sich der 22-jährige Deutsche über einen kostspieligen Fehler.

Bereits in den ersten 18 Minuten des Baku-Qualifyings wurde das Abschlusstraining unterbrochen – später sollten zwei weitere rote Flaggen folgen. Keine fünf Minuten nach dem Start der Zeitenjagd war die Hatz für Lance Stroll gelaufen, etwas später fand sich Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi in der Streckenbegrenzung wieder.

Formel-1-Neuling Mick Schumacher konnte von den Ereignissen nicht profitieren, er landete zwar vor seinem Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin, verpasste den Q2-Einzug als Siebzehnter aber deutlich. Eine ganze Sekunde fehlte ihm auf die Zeit von Fernando Alonso, der die Top-15 komplettierte und somit ins Q2 aufstieg.

Hinterher seufzte der Formel-2-Meister: «Es gab viele rote Flaggen, da war ganz schön viel los. Die Streckenbedingungen veränderten sich auch, was zu erwarten, aber für mich etwas überraschend war. Wir haben das Auto gut positioniert, doch am Ende unterlief mir in der fünften Kurve ein Fehler, der ziemlich viel Zeit gekostet hat.»

«Insgesamt haben wir aber das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht und nun konzentrieren wir uns ganz aufs Rennen. Im Qualifying haben wir viel Action erlebt und ich denke, dass auch das Rennen viel Spannung bieten wird», fügte der Sohn des siebenfachen Champions Michael Schumacher an.

Qualifying Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:41,218

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:41,450

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,563

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:41,565

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:41,576

06. Lando Norris (GB)*, McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,747

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,917

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,211

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,327

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:42,659

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:42,224

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:42,273

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:42,558

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,587

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,758

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:43,128

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,158

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,238

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, ohne Zeit (Unfall)

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

* Nach der Qualifikation wegen eines Vergehens unter roter Flagge bestraft: Drei Ränge zurück. Norris wird am Sonntag von Startplatz 9 losfahren