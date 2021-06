Pierre Gasly (AlphaTauri/4.): Sein Erfolgsrezept

Der Franzose Pierre Gasly ist eine der Überraschungen in diesem Abschlusstraining von Baku: vierter Startplatz, eigene Bestmarke egalisiert. Der AlphaTauri-Fahrer: «Das zeigt, was möglich ist, wenn alles passt.»

Da trauten einige ihren Augen nicht ganz: Pierre Gasly fuhr mit AlphaTauri-Honda im dritten freien Training Bestzeit, als sei dies das Selbstverständlichste der Welt. In den folgenden drei Quali-Segmenten bewies der Franzose den soliden Speed von AlphaTauri-Honda weiter – Siebter in Quali 1, Achter in Quali 2, dann hervorragender Vierter in Quali 3, damit hat Gasly seine eigene Quali-Bestmarke egalisiert. In Hockenheim 2019 und in Imola 2020 hatte er ebenfalls die viertschnellste Zeit erzielt.

Gasly, schon in Monaco starker Sechster: «Was für ein Tag! Die Bestzeit im dritten freien Training bedeutete, dass ich mit richtig viel Adrenalin ins Qualifying ging. Ich wusste, dass wir den Speed für ein gutes Ergebnis haben. In der Quali kam dann alles zusammen.»

Ein Blick auf die Zeitenliste zeigt: Für einen Startplatz in Reihe 1 fehlten auf Lewis Hamilton nur 165 Tausendstelsekunden!

Gasly weiter: «Ein dickes Dankeschön ans ganze Team, hervorragende Arbeit von allen! Wir dürfen auf unsere Fortschritte wirklich stolz sein.»

Das Erfolgsrezept des Sensationssiegers von Monza 2020: «Ich habe versucht, mich von Training zu Training zu steigern und immer mehr Vertrauen zu fassen. Das ist mir hier perfekt gelungen.»



Wie stark AlphaTauri-Honda in Baku ist, zeigt auch Yuki Tsunoda: Achtschnellste Zeit, durch die Strafversetzung von Lando Norris wird das zum siebten Startplatz – die beste Leistung des jungen Japaners in einem Formel-1-Abschlusstraining.





Abschlusstraining Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:41,218

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:41,450

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,563

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:41,565

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:41,576

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,747 *

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,917

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,211

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,327

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:42,659

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:42,224

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:42,273

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:42,558

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,587

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,758

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:43,128

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,158

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,238

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, ohne Zeit (Unfall)

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

* Nach der Qualifikation wegen eines Vergehens unter roter Flagge bestraft: Drei Ränge zurück. Norris wird am Sonntag von Startplatz 9 losfahren