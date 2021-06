Zoff der Teamchefs: Was Verstappen und Hamilton sagen

Der Ton wird schärfer zwischen Toto Wolff (Mercedes) und Christian Horner (Red Bull Racing). Lewis Hamilton kichert über den Austausch von verbalen Spitzen: «Schickt sie doch in den Boxring!»

Toto Wolff und Christian Horner sind auch schon höflicher miteinander umgesprungen. Nach wiederholten Anschuldigungen, wonach Red Bull Racing einen Fragen würdigen Heckflügel einsetze, platzte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Baku eben mal kurz der Kragen.

Für den Engländer ist es ganz einfach: «Schaut, es gibt strenge Tests, und unsere Autos sind so konstruiert, dass sie all diese Tests bestehen. Das war bislang immer der Fall. Dass ein Team dabei die Grenzen des Erlaubten auslotet, so ist in der Formel 1 völlig normal.»

Direkt an die Adresse von Toto Wolff gerichtet, fügte Horner hinzu: «Mit dem Frontflügel, der sich am Mercedes befindet, würde ich an seiner Stelle die Klappe halten.»

Das liess Wolff nicht auf sich sitzen. Der Wiener sagte: «Christian ist ein Schwätzer, der sich gerne im Fernsehen sieht. Es ist leicht, Druck zu machen, wenn man vorne liegt. Ich finde, man sollte etwas bescheidener sein.»



Klar werden Max Verstappen und Lewis Hamilton auch auf den Krieg der Worte von Toto Wolff (Mercedes) und Christian Horner (Red Bull Racing) angesprochen.



Lewis grinst: «Schickt sie doch in den Boxring!»



Verstappen geht sofort auf den Scherz ein: «Ich erkenne da aber Unterschiede in Sachen Gewicht und Reichweite! Was mich angeht, so könnten wir in der Formel 1 ruhig den Boxring einführen, etwa wenn es darum geht, Strafen auszusortieren. Nein, ernsthaft jetzt – die Formel 1 ist nun mal ein unheimlich wettbewerbsorientiertes Umfeld, das ist viel Pfeffer und Feuer drin, und da fallen halt zwischendurch auch mal ein paar leidenschaftliche Worte. Aber das ist doch gut, dann haben die Medien etwas zu schreiben und die Leute etwas zu reden.»



Lewis Hamilton hat das Schlusswort: «Wir lassen lieber unsere Taten auf der Rennstrecke sprechen.»





Abschlusstraining Baku

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:41,218

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:41,450

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,563

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:41,565

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:41,576

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:41,747 *

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:41,917

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:42,211

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:42,327

10. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:42,659

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:42,224

12. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:42,273

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:42,558

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:42,587

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:42,758

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:43,128

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,158

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:44,238

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, ohne Zeit (Unfall)

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, ohne Zeit (Unfall)

* Nach der Qualifikation wegen eines Vergehens unter roter Flagge bestraft: Drei Ränge zurück. Norris wird am Sonntag von Startplatz 9 losfahren