Frankreich-GP im TV: So läuft es bislang für Sky 15.06.2021 - 07:44 Von Andreas Reiners

Formel 1 © LAT In Baku sahen bei Sky 742.000 Zuschauer das Rennen

Am kommenden Wochenende steht in Frankreich der siebte GP der Saison 2021 an. Wir haben die Übertragungszeiten und eine kleine Zwischenbilanz, wie es für Sky läuft.