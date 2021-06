Gerhard Berger: «Mick hat die Schumacher-Gene»

Der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger (61) über den Stand der Dinge in der Formel 1: über das WM-Duell zwischen Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull Racing) und über Mick Schumacher.

Auch als DTM-Chef hat Gerhard Berger die Formel 1 nie aus den Augen verloren. Der 61jährige Tiroler – der mit Benetton, Ferrari und McLaren zehn WM-Läufe gewann – freut sich vor allem über die guten Leistungen des jungen Mick Schumacher: «Mick hat bei Haas klar gezeigt, dass er seinen Stallgefährten Nikita Mazepin im Griff hat», so der 210fache GP-Teilnehmer Berger im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1. «Mick hat die Schumacher-Gene. Mazepin wird Mick nicht schlagen. Trotzdem macht Mazepin seinen Job. Er macht seine Fehler, wie jeder andere junge Pilot auch. Man muss ihm schon eine Chance geben. Haas ist ein ordentliches Team und ein traumhafter Einstieg für einen Rennfahrer.»

Zum Zoff der beiden Haas-Rookies in Baku, als Mazepin sich beim Überholmanöver von Schumacher mit einem gefährlichen Zucken nach rechts wehrte, meint Berger, WM-Dritter von 1988 und 1994: «Bei uns war so etwas an der Tagesordnung. Der Vordermann hat sich immer breit gemacht. Damals war das aber auch erlaubt, oder es gab keine Kameras. Nur wenn es die Regeln verletzt hätte, hätte es eine Strafe gegeben. Natürlich schimpft man dann. Das ist alles ganz normal, und der Sport braucht so etwas.»

Was sagt der Tiroler zum WM-Titelduell von Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) gegen Lewis Hamilton (Mercedes)? Gerhard: «Momentan hat Max Verstappen den Schwung auf seiner Seite, aber das kann sich beim nächsten Rennen schon wieder ändern. Es ist ein guter Titelkampf: Mercedes wird nach wie vor stark sein, aber Red Bull Racing wird immer leistungsfähiger. Ich hoffe, dass dieser Schlagabtausch bis zum letzten Rennen anhalten wird.»

«Lewis hat die letzten Jahre selten echte Konkurrenz gehabt. Dann ist es einfacher, keine Fehler zu machen. Dieses Jahr hat er mit Verstappen einen starken Gegner. Heute ist Druck ganz anders, und es passieren Fehler. Das macht es für die Zuschauer spannend. Die Saison ist aber noch lange.»

«Die Frage für mich ist auch, ob Honda zur Leistung des Mercedes-Motors aufschließen kann. Honda hat da dieses Jahr einen großen Schritt gemacht. Die WM-Entscheidung wird unterm Strich eben auch zwischen dem Motor von Mercedes und dem Motor von Honda fallen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0