Damon Hill: «Sergio Pérez ist eben ganz anders»

Weltmeister Damon Hill erklärt, wie knifflig es ist, in einem Rennstall zwei Fahrer glücklich zu machen. Der Brite sagt, wieso der Mexikaner Sergio Pérez bei Red Bull Racing anders ist als seine Vorgänger.

Sergio Pérez ist in Baku gelungen, was seinen Red Bull Racing-Vorgängern Pierre Gasly und Alex Albon versagt geblieben ist – ein GP-Sieg. Der verlässliche Mexikaner hat in Aserbaidschan genau jene Rolle übernommen, die sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner von ihm erwartet hatte: Er folgte Verstappen wie ein Schatten, und daher war auch er es, der einspringen konnte, als der Niederländer wegen eines Reifenplatzers ausschied.

Formel-1-Champion Damon Hill ist aufgefallen, dass mit Sergio Pérez bei Red Bull Racing eine ganz andere Dynamik zu erkennen ist als zuvor mit Gasly und Albon. Im Podcast F1 Nation sagt der Weltmeister des Jahres 1996: «Red Bull Racing, Christian Horner, Helmut Marko, die Sponsoren, sie alle sind ganz stark verbunden mit Max Verstappen. Es ist für einen Piloten sicher nicht einfach, zu dieser Gruppe zu stossen und sich dort wohlzufühlen. Doch Sergio Pérez ist eben ganz anders – er ist mit mehr Erfahrung und einem dickeren Fell zu RBR gestossen, daher kann er mit dieser Situation viel besser umgehen und sich auch eher durchsetzen.»

«Es ist schon immer schwierig gewesen für einen Rennstall, zwei Fahrer glücklich zu machen. Vielmehr habe ich oft den Eindruck, wenn ein Fahrer im Hoch ist, dann kommt ihm mehr Aufmerksamkeit im Team zuteil. Wenn du dann der Fahrer bist, für den es momentan nicht so gut läuft, dann ist es ganz schwierig, das Ruder wieder herumzuwerfen.»

Der 22fache GP-Sieger Hill weiter: «Wir haben beispielsweise bei Mercedes erlebt, dass sogar ein Kampf um die Mechaniker entstanden ist. Mit dem Ergebnis, dass tatsächlich einmal die Mannschaft ausgewechselt worden ist. Nico erhielt die Mechaniker von Lewis und umgekehrt. Es ist die Aufgabe der Steuermänner, wie Christian Horner bei Red Bull Racing oder Toto Wolff bei Mercedes, das alles im Lot zu halten, und einfach ist das ganz bestimmt nicht.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0