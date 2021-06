Mercedes: Valtteri Bottas raus, George Russell rein?

GP-Sieger Valtteri Bottas hat vor kurzem erklärt, Verhandlungen mit Mercedes für 2022 hätten noch gar nicht begonnen. Müssen sie vielleicht auch nicht – sollte schon alles klar sein mit George Russell.

Mercedes hüllt sich in Schweigen, was die Fahrer für 2022 angeht. Aber Williams-CEO und -Teamchef Jost Capito ahnt wohl, was auf den englischen Traditionsrennstall zukommt: «Wir haben keinen Einfluss darauf, was mit George Russell passiert. Das entscheidet Mercedes-Benz.»

Wie die italienische Sky zuerst berichtet hat, soll diese Entscheidung bereits gefallen sein – zu Gunsten von George Russell, der nach drei Jahren GP-Ausbildung bei Williams in der Saison 2022 neben Lewis Hamilton fahren soll. Mercedes und Williams äussern sich dazu nicht, weil Gerüchte von diesen zwei Rennställen prinzipiell nicht kommentiert werden.

Wie er sich in einem Top-Team so macht, hat der 23jährige Russell als Hamilton-Ersatz beim Sakhir-GP 2020 gezeigt: Um ein Haar hätte er damals in Bahrain Valtteri Bottas im Qualifying geschlagen, und im Rennen fuhr er dem Sieg entgegen – bevor ihm die Mechaniker die Reifen von Bottas ans Auto schraubten, was nicht erlaubt ist.

Sollte die Zeit von Bottas bei Mercedes-Benz ablaufen, würde das keinen wundern: Gewiss, der Finne hat einige Male grausames Pech gehabt (sieht festsitzende Radmutter im Monaco-GP), aber gerade die ernüchternde Darbietung in Baku zeigt, dass vom 31jährigen Finnen kein grosser Schritt nach vorne mehr kommen wird. Nico Rosberg- Nachfolger Bottas fährt in seiner fünften Saison bei Mercedes, und mit dem Schritt in die neue Rennwagen-Ära der Königsklasse 2022 wäre etwas frisches Blut kaum verkehrt.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat schon im Mai angedeutet, wo die Reise hinführen könnte: «Das gibt es eine ganze Reihe ausserordentlich begabter Piloten, die noch nie die Chance auf ein Siegerfahrzeug hatten.»



Und was sagt George Russell? «Ich habe mich mit Toto noch nicht unerhalten», liess er in Aserbaidschan wissen. «Aber meine Einstellung ist, das alles so bald als möglich unter Dach und Fach zu bringen. Das ist im Interesse aller. Spätestens bis zum Ende der Sommerpause muss das erledigt sein.» Das wäre Ende August.



Nochmals Toto Wolff: «Wir werden jedenfalls bestimmt nicht wieder bis Januar warten!»



Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass die Verträge junger Piloten im richtigen nationalen Rahmen bestätigt werden sollen: Jener von Esteban Ocon bei Alpine beim kommenden Frankreich-GP (20. Juni), jener von George Russell bei Mercedes neben Lewis Hamilton im Rahmen des britischen Grand Prix (18. Juli).



Und was würde aus Valtteri Bottas? Eine Rückkehr zu seinem früheren Rennstall Williams wäre eine naheliegende Lösung.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0