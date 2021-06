Ricciardo & McLaren: Zuspruch für kleinen McLaren-Fan

Daniel Ricciardo mag seine kleinen Fans ganz besonders, deshalb überrascht es nicht, dass er tröstende Worte für den 10-jährigen Luis fand, der angegriffen und beklaut wurde.

Das Ganze begann mit einem Tweet: Eine besorgte Mutter zeigte darin ein Bild ihres zehnjährigen Sohnes Luis, der schikaniert und angegriffen wurde. Die Angreifer nahmen dem Jungen seine McLaren-Kappe weg, wie die Mama unter dem Namen «@ChaoticCoopers» erzählte. «Kann ich mir einen Moment Zeit nehmen, um zu sagen, dass Bullying nicht okay ist», schrieb sie.

«Mein 10-jähriger Sohn ist deswegen am Boden zerstört, sie haben ihm seine geliebte McLaren-Kappe weggenommen, und sie haben ihn so aussehen lassen», klagte die Mutter, die bald Antwort von Daniel Ricciardo persönlich bekam. «Tut mir leid, das zu hören, aber mach dir keinen Stress, Kumpel. Das lässt dich hart aussehen», schrieb der Australier an den kleinen Fan gerichtet.

«Vergiss nicht, die Bullies sind die Schwachen, und ich werde dich mit einer neuen Kappe und ein paar anderen schönen Sachen ausstatten. Bleib stark, kleiner Homie», fügte der 31-Jährige an, der von den Formel-1-Fans viel Applaus für die netten Worte erntete.

Auch das McLaren-Team liess sich nicht lange bitten und reagierte auf den rührenden Tweet der Mutter. «All die netten und wunderbaren Fans da draussen, die diesen starken jungen Mann unterstützt haben, möchten wir nur wissen lassen, dass wir zusammen mit Lando Norris und Daniel Ricciardo für ihn da sind. Mobbing ist eine Plage, gegen die wir mit euch allen einstehen», schrieb das Team.

Der kleine Luis war ganz aus dem Häuschen, als er die Antwort von Ricciardo und McLaren sowie den überwältigenden Zuspruch vieler Fans sah, schrieb die Mutter, die sich natürlich bedankte und die Hoffnung aussprach, eine Diskussion über Mobbing angestossen zu haben.

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0