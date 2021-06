Frankreich-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

Max Verstappen 2019 in Le Castellet

Bei der Rückkehr der Königsklasse auf den Circuit Paul Ricard 2018 zeigte sich, wie launisch das Wetter in Südfrankreich sein kann. Wir sagen, worauf die Formel-1-Piloten am Wochenende gefasst sein müssen.

Rückkehr der Formel 1 nach Le Castellet, einen Tag vor dem Rennen 2018: Am Samstag auf dem Circuit Paul Ricard bei Le Castellet begann es zu schütten. Weltmeister Sebastian Vettel staunte: «Unser Wetterbericht hatte eigentlich besagt, dass es trocken bleiben würde. Mir scheint, da sind Einige etwas überrascht worden.»

Flotte Wetterwechsel sind auf dem südfranzösischen Kurs nichts Ungewöhnliches, dazu finden wir als Dauermieter der Rennstrecke den steifen Wind Mistral, welcher der langen Geraden seinen Namen gegeben hat. In dieser Jahreszeit ist im Départment Var oft mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. Also wie sieht das alles 2021 aus?

Verschiedene Wetter-Dienste sind sich einig: Südfrankreich befindet sich in den kommenden Tagen grundsätzlich unter einer stabilen Hochdrucklage, auf Freitag sind Hitzegewitter angesagt. Ob die sich in den Donnerstag vorwälzen oder erst am Samstag über der Region niederbrechen, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen.

Die Temperaturen sind der Jahreszeit angemessen, bei Tageshöchstwerten zwischen 28 und 30 Grad. Wer mit dem Sommer in Südfrankreich am besten zurecht kommt, das erleben die meisten Fans online oder vor der Flimmerkiste mit, wir haben für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





