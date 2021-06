Mathias Lauda: F1-Experte für 3 Rennen bei ServusTV

Mathias Lauda verstärkt das ServusTV-Team in Frankreich und Österreich

Der ehemalige DTM-Fahrer Mathias Lauda wird für die nächsten drei Rennen beim Salzburger Privatsender ServusTV als Experte die Crew bei der Formel 1-Berichterstattung verstärken.

Der österreichische Privatsender ServusTV hat sich personell breiter aufgestellt. Ab Le Castellet wird für insgesamt drei Rennen Mathias Lauda die Experten-Crew um Nico Hülkenberg und Christian Klien verstärken. Der 40-jährige Lauda wird somit auch bei den beiden Österreich-Rennen auf dem Red Bull Ring mit dem Mikro unterwegs sein.

Mathias Lauda ist der jüngere der beiden Söhne von Niki Lauda aus der ersten Ehe mit Marlene. Zuletzt war Mathias fünf Jahre für Aston Martin in der Langstrecken-WM unterwegs. Davor fuhr Lauda auch in der DTM als Werksfahrer für Mercedes. Seinen Lebensmittelpunkt hat der gebürtige Salzburger seit Jahren auf Ibiza.

«Der Fight zwischen Hamilton und Verstappen wird immer härter», bestätigt Lauda, der sich auf sein Mikro-Debüt beim Salzburger Sender ServusTV freut. «Hamilton zeigt erstmals Nerven, wie man zuletzt auch in Baku gesehen hat. Mercedes und Red Bull Racing kämpfen absolut auf Augenhöhe um die WM. Wir erleben gerade die spannendste Saison in der Formel 1 seit Langem!»

Zum Event in Le Castellet sagt Mathias Lauda: «Es ist eine sehr technische Piste, auf der man aber gut überholen kann.» Die Berichterstattung aus Le Castellet startet bei ServusTV ab Freitag. Übrigens: Das zweite Rennwochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg (2.-4. Juli) übertragen in Österreich erstmals sowohl der ORF als auch ServusTV.

