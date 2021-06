Sebastian Vettel: «Wollen den Schwung mitnehmen»

Nachdem Sebastian Vettel im Strassenrennen von Baku den starken zweiten Platz erzielen konnte, reist der vierfache Champion aus dem Aston Martin Team mit viel Zuversicht nach Frankreich.

Der Saisonstart gestaltete sich für Sebastian Vettel und sein Aston Martin Team nicht einfach. Der vierfache Weltmeister, der von Ferrari zum Rennstall aus Silverstone gewechselt hatte, ging in den ersten vier Rennen leer aus. Erst in Monte Carlo konnte er als Fünfter seine ersten zehn WM-Punkte in diesem Jahr einfahren.

In Baku legte der 33-Jährige aus Heppenheim noch einen drauf und eroberte als Zweiter nicht nur 18 frische WM-Zähler, sondern auch den ersten Podestplatz für den britischen Hersteller. Das Top-3-Ergebnis kam unerwartet, gestand Vettel nach der Zieldurchfahrt, die Freude des Deutschen war dafür umso grösser.

Der Erfolg wurde gefeiert, doch nun konzentriert sich der 53-fache GP-Sieger wieder ganz auf seine Arbeit, wie er mit Blick auf das anstehende siebte Kräftemessen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet erklärt: «Nach dem Baku-Erfolg steigen wir top-motiviert ins Frankreich-Wochenende. Wir hatten Zeit zum Feiern, doch nun liegt der Fokus wieder ganz darauf, den guten Schwung mitzunehmen.»

«Wir haben in Monaco und Aserbaidschan eine ordentliche Punkteausbeute eingefahren, und wir müssen unsere gute Form beibehalten, denn es wird in diesem Jahr ein extrem enger Kampf im Mittelfeld», fügt Vettel mit Blick auf die WM an.

Sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll, der in Baku durch einen Reifenplatzer ausschied, erklärte seinerseits: «Für mich endete das letzte Rennen enttäuschend, aber für das Team gab es dank des Renntempos und Sebastians Podestplatz viel Positives mitzunehmen. Ich will in Frankreich zurückschlagen und die Strecke in Le Castellet ist ein guter Belastungstest für jeden Bereich eines Formel-1-Autos. Ich bin gespannt, wie der AMR21 dort abschneiden wird.»

Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt

WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0