WM-Läufe in Österreich: BWT wird Titelsponsor

Das BWT-Logo wird in Österreich nicht nur auf den Aston-Martin-Rennern zu sehen sein

Aston-Martin-Sponsor BWT wird während der Rennwochenenden in Österreich besonders präsent sein: Der Spezialist für Systeme zur Wasseraufbereitung wird Titelsponsor der beiden GP auf dem Red Bull Ring.

Die pinken Panther von Racing Point sind zwar Geschichte, dennoch ist BWT auch nach dem Wandel zum Aston Martin Team beim Rennstall aus Silverstone weiterhin als Sponsor an Bord. Bei den beiden Heimspielen in Österreich, die nach dem nächsten Kräftemessen in Frankreich anstehen, werden die Österreicher aber nicht nur mit rosa Akzenten bei den Briten präsent sein.

Der Spezialist für Systeme zur Wasseraufbereitung tritt nämlich an beiden Rennwochenenden auf dem Red Bull Ring als Titelsponsor auf. Die Partnerschaft unterstreiche die Bemühungen der Formel-1-Verantwortlichen, die Verwendung von Einweg-Plastik bei den Teams, Partnern und Promotern des Sports auf ein Minimum zu beschränken.

BWT-CMO Lutz Hübner freut sich: «Für BWT ist es eine Ehre, Teil der Nachhaltigkeitsinitiative der Formel 1 zu sein und Titelsponsor beider WM-Runden in Österreich zu werden. Mit unseren einzigartigen und patentierten Technologien zur Wasseraufbereitung können wir unseren Teil dazu beitragen, die Welt mit jedem Schluck zu verändern.»

«Plastikmüll, Einwegflaschen und deren weltweiter Transport, sowie die damit verbundenen CO2-Emissionen müssen drastisch reduziert werden. Mit den BWT Bottle Free Zones realisieren wir dieses Konzept nun auch in Zusammenarbeit mit der Formel-1-Community», fügt Hübner an.

Ben Pincus, der sich um die kommerziellen Partner der Formel 1 kümmert, ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass BWT seine bereits starke Präsenz im Sport weiter ausbaut. Der Red Bull Ring wird vor dem Hintergrund der pinkfarbenen BWT-Farbgebung von Fans bevölkert sein und für ein leuchtendes und lebendiges Formel-1-Comeback in Österreich sorgen.»