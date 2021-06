Alpine: Teenager testet Formel-1-Auto in Silverstone

Alpine-Nachwuchshoffnung Christian Lundgaard durfte am Dienstag in Silverstone wieder einmal im Renault R.S.18 Gas geben. Der 19-jährige Däne drehte 101 Runden und absolvierte dabei ein umfangreiches Testprogramm.

Alpine-Talent Christian Lundgaard durfte am gestrigen Dienstag erneut im Formel-1-Renner auf Zeitenjagd gehen. Der Teenager, der aktuell den 13. Zwischenrang in der Formel 2 belegt, rückte nach seinen Testeinsätzen in den Jahren 2019 und 2020 zum dritten Mal im Formel-1-Renault von 2018 aus.

Deshalb konnte der zweifache Formel-2-Sieger gleich zum Start des Tages einige Qualifikationsläufe drehen, bevor er den Test auf dem Silverstone Circuit mit Rennsimulationen beendete. Der 19-jährige Däne, der zum Alpine-Nachwuchskader gehört, absolvierte damit seinen fünften Einsatz am Steuer eines GP-Renners.

Lundgaard nutzte die Chance und drehte 101 Runden. Hinterher fasste er zusammen: «Es war ein sehr ruhiger Tag und ich bin zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Wir haben es geschafft, einen Grossteil des Programms, das wir uns vorgenommen hatten, durchzuziehen. Und das Auto fühlte sich auf dem Silverstone Circuit einfach grossartig an.»

«Wir haben einige Qualifying-Runs und Rennsimulationen absolviert, so dass es für mich viel zu verdauen und zu analysieren gibt. Ich bin den R.S.18 schon einmal gefahren, aber es ist immer toll, ein Formel-1-Auto zu fahren, und ich werde aus diesem Testeinsatz eine Menge lernen können», ist sich Lundgaard sicher.