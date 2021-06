Otmar Szafnauer: Dickes Lob für Vettel und Stroll

Sebastian Vettel und Lance Stroll beendeten das siebte Formel-1-Kräftemessen der Saison in Le Castellet in den Punkten – sehr zur Freude von Teamchef Otmar Szafnauer, der voll des Lobes für seine Schützlinge war.

Nachdem Lance Stroll das Qualifying auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet auf dem enttäuschenden 19. Rang beendet hatte, war die Hoffnung von Otmar Szafnauer klein, es mit beiden Autos in die Punkte zu schaffen. Doch am Ende durfte sich der Aston Martin-Teamchef über den neunten Platz von Sebastian Vettel und den zehnten Rang von Stroll freuen.

Der 56-Jährige betonte nach dem siebten Saisonlauf denn auch: «In der Formel 1 geht es darum, die vorhandenen Chancen bestmöglich zu nutzen – und nach einem Qualifying, das bei Lance von Pech und bei Sebastian von Untersteuern bestimmt wurde, fuhren beide ein äusserst diszipliniertes Rennen.»

«Sebastian startete konstant, überholte Esteban Ocon schon früh, und in der Schlussphase dann den Ferrari von Carlos Sainz. Er managte gekonnt den langen ersten Stint auf dem harten Reifen, den wir geplant hatten. Und er optimierte diese Strategie, um am Ende Neunter zu werden», lobte Szafnauer den vierfachen Weltmeister.

Und auch Stroll erntete für seinen Auftritt Schmeicheleinheiten vom Chef: «Lance fuhr gleich beim Start auf Platz 16 vor und schnappte sich kurz nacheinander die beiden Alfa Romeo-Piloten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Wie Sebastian machte auch ihm der Wind zu schaffen, aber er kam damit hervorragend zurecht und zeigte eine exzellente Leistung, die ihn neun Positionen vor seinem Startplatz ins Ziel kommen liessen.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0