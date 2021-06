Toto Wolff: «Haben das Rennen beim Stopp verloren»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach nach dem Frankreich-GP offen über die Gründe, die zum Sieg von Red Bull Racing-Star Max Verstappen geführt haben. «Die Performance unseres Autos war gut», betonte er.

Letztlich war Lewis Hamilton im Frankreich-GP eine leichte Beute für Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Pilot zog kurz vor dem Fallen der Zielflagge am Mercedes vorbei in Führung und schnappte sich seinen dritten Saisonsieg. Hamilton hatte keine Chance, seine Reifen waren am Ende, während Verstappen, der ein zweites Mal an die Box abgebogen war, auf deutlich frischeren Gummis der mittelharten Sorte angreifen konnte.

Den Grundstein für den Sieg legte Red Bull Racing aber schon beim ersten Reifenwechsel des Niederländers, wie Toto Wolff nach dem Rennen betonte. Der Motorsportdirektor der Sternmarke erklärte in seiner Presserunde auf die Frage, ob die Strategie, die Performance des Autos oder die Fahrer für den verpassten Sieg verantwortlich seien: «Die Auto-Performance war gut, wir hatten wahrscheinlich sogar das schnellere Auto. Aber wir haben das Rennen beim ersten Stopp verloren.»

«Wir dachten, dass wir genügend Vorsprung hatten, um nach dem Stopp vorne zu bleiben, aber das war nicht der Fall. Von da an waren wir im Hintertreffen», seufzte der Wiener. «Wenn der Spitzenkampf so intensiv ausfällt, dann muss man im Grunde an der 1-Stopp-Strategie festhalten. Die 2-Stopp-Variante war ein Risiko für uns», stellte er klar.

Letztlich spielte auch Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, der nach einer starken Fahrt als Dritter ins Ziel kam, eine entscheidende Rolle bei den Strategie-Entscheidungen der Konkurrenz. Wolff erklärte: «Wäre Pérez nicht in Schlagdistanz gewesen, hätten wir zumindest mit einem Auto einen frühen zweiten Stopp eingelegt, um den anderen Red Bull Racing-Fahrer unter Druck zu setzen.»

«Wir haben heute viel gelernt und müssen jetzt verstehen, woher das starke Tempo der Red Bull Racing-Autos auf ihren Outlaps kam. Das werden wir uns ansehen, um uns weiter zu verbessern. Aber ich glaube, dass wir diesmal ein solides Rennauto hatten und bin froh, dass wir ein spannendes Rennen gesehen haben. Schliesslich lieben wir gute Unterhaltung», lautete das Fazit des 49-Jährigen.

