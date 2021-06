«Was macht der Idiot?»: Norris pöbelt sich auf P5

Lando Norris hatte einen Hals. Denn der McLaren-Pilot wurde beim Frankreich-GP gleich zweimal abgedrängt. Einmal sogar von seinem Teamkollegen.

Rennfahrer sind heutzutage schnell mit Beschwerden. Sobald das Racing ein wenig härter wird, wird der Funk genutzt, um seinem Ärger Luft zu machen.

Lando Norris nutzte das gleich mehrmals beim Frankreich-GP, bei dem er am Ende starker Fünfter wurde. Norris hat sich in gewisser Weise in Podiumsnähe gepöbel.

«Was macht Daniel da? Er lässt mir überhaupt keinen Platz!», wetterte der McLaren-Pilot nach einem Zwischenfall mit seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo, als Norris den Notausgang nutzen musste.

«Das war energisches Racing. Er hätte mich nicht so abdrängen müssen. Aber nichts gegen Daniel. Wir sind einfach Rennen gefahren."Ich hätte mit ihm vermutlich das Gleiche gemacht», sagte Norris, der trotzdem das Gespräch mit Ricciardo suchen wollte.

Wenig später folgte der zweite Zwischenfall, diesmal mit Piere Gasly im AlphaTauri, wobei beide nach einem harten Manöver von der Strecke abkamen.

«Was macht dieser Idiot da?», funkte Norris.

Doch auch hier galt: Viel Lärm um wenig.

«Ich bin sicher, dass man es als Rennzwischenfall bezeichnen kann. Aber weil er selbst von der Strecke gefahren ist, indem er es etwas zu hart versucht hat, hat er es etwas übertrieben. Um vor mir zu bleiben, musste er von der Strecke fahren», sagte Norris.

Für Gasly ist klar: «Das war hartes Racing. Man kann nicht erwarten, dass man einfach außen vorbeifahren kann, und sich der andere nicht verteidigt. Ich habe versucht, sauber zu verteidigen. Ich denke, ich bin ein fairer Racer. In der nächsten Runde haben wir uns wieder duelliert. Das ist Racing.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 131 Punkte

2. Hamilton 119

3. Pérez 84

4. Norris 76

5. Bottas 59

6. Leclerc 52

7. Sainz 42

8. Gasly 37

9. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Marken

1. Red Bull Racing 215

2. Mercedes 178

3. McLaren 110

4. Ferrari 94

5. AlphaTauri 45

6. Aston Martin 40

7. Alpine 29

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0