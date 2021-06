Steiermark-GP im Fernsehen: Sky mit neuem Rekord

Die Formel 1 fährt in Spielberg

In Deutschland ist die Formel 1 in den nächsten Wochen erst einmal nur auf Sky zu sehen. Wir haben die TV-Zeiten für den Steiermark-GP zusammengestellt.

Vier Rennen überträgt RTL in dieser Saison dank einer Sublizenz im Free-TV. Das nächste Mal ist der Kölner Privatsender erst wieder am 12. September dabei, wenn die Formel 1 in Monza gastiert.

Bis dahin zeigt nur Pay-TV-Sender Sky die Motorsport-Königsklasse. Zuletzt beim Frankreich-GP sahen 750.000 Zuschauer im Schnitt zu. Der Saisonbestwert liegt immer noch bei 1,12 Millionen, aufgestellt beim Saisonstart in Bahrain.

Aber: Beim Frankreich-Rennen konnte Sky trotzdem einen Rekord feiern, denn der Marktanteil fiel in der Zielgruppe mit 14 Prozent so hoch aus wie noch nie.

Am kommenden Wochenende geht es bereits in Spielberg weiter. Damit Sie nichts verpassen, haben wir die Fernsehzeiten zusammengestellt.

Steiermark-GP im Fernsehen

Freitag, 25. Juni

08.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

10.45 Sky Sports F1 – Warm-up, das Motorsportmagazin

11.15 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.15 ServusTV – Beginn Berichterstattung 1. Training

11.30 1. Training

13.00 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Sky Sports F1 – Rennen 1986 in Spielberg

14.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 2. Training

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung 2. Training

15.00 2. Training

17.05 Sky Sports F1 – GP Confidential

17.35 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

19.30 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

21.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

21.45 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

23.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung



Samstag, 26. Juni

06.00 Sky Sports F1 – Grosser Preis von Frankreich

08.00 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

08.15 Sky Sports F1 – 1. Training Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – 2. Training Wiederholung

11.45 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.45 Servus TV – Beginn Berichterstattung 3. Training

12.00 3. Training

13.15 Sky Sports F1 – Greatest Races, J. Villeneuve Spanien 1997

13.30 Sky Sports F1 – 3. Training Wiederholung

14.30 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00 Qualifying

16.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.15 Sky Sports F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.15 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

19.00 Sky Sports F1 – The Rise of Lewis Hamilton

19.30 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

20.30 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

23.15 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung





Sonntag, 27. Juni

07.00 Sky Sports F1 – Qualifying Wiederholung

09.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

10.00 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1986

10.45 Sky Sports F1 – Spielberg-GP 1987

12.00 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

13.10 Sky Sports F1 – Greatest Races, N. Lauda Estoril 1984

13.20 Sky Sports F1 – Greatest Races, G. Berger Deutschland 1994

13.30 Sky Sports F1 – Vorberichte

14.45 ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.50 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sports F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis der Steiermark

16.30 ServusTV – Analyse

16.45 Sky Sports F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome, Analyse Rennen

17.30 Sky Sports F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

18.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung

19.30 ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

20.30 Sky Sports F1 – Rennen kompakt

21.45 Sky Sports F1 – Qualifying kompakt

22.00 Sky Sports F1 – Rennen Wiederholung