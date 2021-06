WM-Kalender: Istanbul übernimmt Singapur-Termin

Die GP-Stars werden auch in diesem Jahr in Istanbul Gas geben

Die GP-Organisatoren in Istanbul wollten eigentlich den Termin des abgesagten Rennens in Kanada übernehmen, doch das klappte nicht. Nun übernehmen die Türken den GP-Termin von Singapur.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte es angekündigt: «Die Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es weitere Absagen und Verschiebungen geben wird. Wir haben für jedes einzelne Rennen nicht nur einen Plan B, sondern auch einen Plan C und D», warnte der Italiener vor dem Saisonstart 2021.

Und er behielt recht, sowohl der Saisonauftakt in Australien als auch die WM-Läufe in China, Vietnam, Montreal und Singapur mussten abgesagt werden, dafür waren die GP-Stars in Portugal und Imola unterwegs, auch werden in diesem Jahr erneut zwei Rennwochenenden auf dem Red Bull Ring ausgetragen – das erste steht in dieser Woche an.

Den Termin für das abgesagte Nachtrennen in Singapur am 3. Oktober 2021 hat nun Istanbul übernommen. Die Türken wollten schon im Juni Gastgeber für die Königsklasse sein, doch die damaligen Einreisebestimmungen in England, die für alle Türkei-Besucher eine Quarantäne bei der Rückreise vorsah, verhinderte die Durchführung.

Domenicali freut sich über den zweiten Termin für das Türkei-Rennen: «Wir hoffen, dass wir auf einer der besten Strecken der Welt erneut ein spannendes Rennen erleben werden. Wir haben bewiesen, dass wir uns anpassen können und es besteht seitens der Gaststätten viel Interesse an der Formel 1. Wir hatten mit allen GP-Organisatoren seit dem Saisonstart sehr gute Gespräche und werden weiterhin eng mit ihnen zusammenarbeiten.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

20. Juni: Le Castellet, Frankreich

27. Juni: Spielberg, Österreich (GP Steiermark)

04. Juli: Spielberg, Österreich (GP Österreich)

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Istanbul, Türkei

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi