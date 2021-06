Lewis Hamilton in Sorge: 140.000 Fans in Silverstone

Die Organisatoren des britischen WM-Lauf in Silverstone haben bestätigt: Am 18. Juli soll vor vollem Haus gefahren werden – das sind 140.000 Fans! Lewis Hamilton gibt zu: «Das macht mir Sorgen.»

Wenn es nach den Organisatoren des Grossen Preises von Grossbritannien in Silverstone geht, wird am 18. Juli vor vollen Tribünen gefahren – 140.000 Fans; dank einer Erlaubnis der Regierung für Grossveranstaltungen. Die Besucher müssen einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder sie müssen vollständig geimpft sein. Im August 2020 fand der britische Grand Prix als Geisterrennen statt.

Am Red Bull Ring wurde Formel-1-Champion Lewis Hamilton auf sein Heimrennen angesprochen. Der Mercedes-Star gibt zu: «Ich bin da hin- und hergerissen. Denn ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass die Tribünen voll sein können, jeder weiss, dass das Publikum von Silverstone das beste der Welt ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich mir Nachrichten an und höre von steigenden Fallzahlen in Grossbritannien, weil wir Lockerungen haben und die Leute nicht alle geimpft sind. Also mache ich mir Sorgen um die Menschen. Für mich scheint ein Rennen mit vollen Tribünen vielleicht verfrüht.»

«Aber letztlich ist das nicht meine Entscheidung. Ich hoffe, die Leute passen aufeinander auf und tragen Masken. Ich predige das seit Monaten – Hände waschen und Maske tragen, besonders dann, wenn viele Menschen zusammenkommen.»

Die britische Regierung hat ebenfalls erlaubt, dass im Rahmen der Fussball-EM die beiden Halbfinale sowie das Finale vor jeweils 60.000 Fans im Wembley-Stadion stattfinden dürfen. Die Partien finden statt am Dienstag, 6. Juli, Mittwoch, 7. Juli, sowie Sonntag, 11. Juli.

Mercedes-Zögling George Russell meint: «Ich bin davon überzeugt, dass wir in Silverstone eine sichere Veranstaltung durchführen können. Man sagt mir, das Wembley-Stadion würde 50 Mal auf das Gelände von Silverstone passen. Also glaube ich, wir haben dort genug Raum, selbst für eine solch grosse Besucherzahl.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0