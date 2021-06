Charles Leclerc (Ferrari): «Ich fühlte mich hilflos»

Ferrari ist in Frankreich hart auf den Boden der Tatsachen zurückgekracht: enorme Probleme mit den Reifen, erstmals 2021 keine WM-Punkte. Charles Leclerc sagt: «Ich fühlte mich hilflos.»

Die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz rutschten im Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard herum wie Anfänger. Für die Gegner war es ein Leichtes, den Spanier und den Monegassen im Feld zurückzureichen, am Ende wurde der Madrilene Elfter, Leclerc kam auf dem ernüchternden 16. Platz ins Ziel.

Der zweifache GP-Sieger Leclerc sagt am Red Bull Ring über die Niederlage in Südfrankreich: «Ich glaube nicht, dass wir seither etwas grundlegend Neues gelernt haben. Es gab schon früher Grands Prix, in welchen wir mit übermässigem Reifenverschleiss zu kämpfen hatten. Das Einzige, was uns auf dem Circuit Paul Ricard verblüfft hat – wie dramatisch schlimmer der Verschleiss an unserem Wagen war, gemessen an der Konkurrenz.»

Wenn ein Pilot solch enorme Probleme hat, gibt es irgendetwas, was der Fahrer als Gegenmassnahmen einbringen kann? Oder befindet er sich in einer aussichtslosen Situation? Charles Leclerc auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Das war genau der Grund, wieso wir einen zweiten Reifenwechsel gemachtt haben. Wir wollten etwas Anderes versuchen. Wir lagen ohnehin nicht mehr in den Punkten, also hatten wir nichts zu verlieren. Ich versuchte, meinen Fahrstil zu ändern, aber es änderte sich nichts; um ehrlich zu sein, fühlte ich mich hilflos.»

Wie geht das nun in Österreich weiter? Charles Leclerc: «Generell ist der Red Bull Ring eine meiner Lieblingsstrecken. Ob wir erneut Reifenprobleme haben werden, kann ich nicht sagen. Was unsere Position im Qualifying betrifft, so erwarte ich Platzierungen ungefähr wie in Paul Ricard.» Da war Carlos Sainz Fünfter, Charles Leclerc Siebter.



Charles weiter: «Ich konnte hier 2019 und 2020 Zweiter werden. Ich weiss nicht, wieso mir diese Strecke so liegt. Ich mag einfach den Rhythmus, den du hier finden kannst. Die Piste ist so kurz, dass sie mich an meine Kart-Jahre erinnert. Aber ich habe kein magisches Geheimnis, um hier schnell zu sein.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0