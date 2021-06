Daniel Ricciardo (McLaren): «Diese Dinge vermisst du»

Wegen der Covid-19-Pandemie war Daniel Ricciardo schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr in seinem Heimatland. Die letzten Monate haben aber auch positive Auswirkungen, wie der Australier erklärt.

Die Formel-1-Piloten werden nicht müde zu betonen, wie glücklich sie darüber sind, trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen ihrem Sport frönen zu können. Auch Daniel Ricciardo zeigte sich in den vergangenen Monaten sehr dankbar für die Chance, sich hinters Steuer eines Formel-1-Renners klemmen zu können.

Der 31-jährige Australier zahlt aber einen hohen Preis dafür, denn der Formel-1-Star war seit mehr als einem Jahr nicht mehr in seinem Heimatland Australien. Zum Auftakt des ersten Rennwochenendes in der Steiermark verriet er: «Es ist jetzt schon bald 13 Monate her, und ich vermisse es natürlich, zuhause zu sein. Aber ich hoffe sehr, dass sie bald die Grenzen öffnen und mich zurückkehren lassen können.»

Die vergangenen Monate haben aber auch positive Auswirkungen, wie der Australier erklärt: «Man beginnt, die kleinen Dinge wieder zu schätzen, Dinge, die man vorher für selbstverständlich hielt, wie etwa ein Abendessen mit Freunden oder der Familie in einem Restaurant. Das klingt einfach, aber ja, das sind die Dinge, die du vermisst.»

«Das Ganze hat mich gelehrt, die Natur noch mehr zu schätzen. Du schaust, dass du dich beschäftigst und es tat richtig gut, raus in die Natur zu gehen. Wir tun das ja auch wegen unseres Jobs, aber ganz generell war es sehr wichtig, aktiv und gesund zu bleiben. Und natürlich schätzt man auch die Bewegungsfreiheit beim Reisen, die zur Zeit sehr eingeschränkt ist. Ich denke, wenn alles wieder zurückkehrt, werden wir das Beste aus diesen Dingen machen.»

Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0