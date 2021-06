Lewis Hamilton: Vertragsverhandlungen laufen

Bei der letzten Vertragsverlängerung liessen sich Lewis Hamilton und Mercedes viel Zeit, in diesem Jahr hofft der siebenfache Weltmeister auf einen schnellen Abschluss, wie er in Spielberg erklärt.

Es dauerte gefühlte Ewigkeiten, bis Lewis Hamilton und Mercedes die Vertragsverlängerung für 2021 verkündeten, und weil das Abkommen zwischen dem erfolgreichsten GP-Piloten der Formel-1-Geschichte und der Sternmarke nur für ein Jahr getroffen wurde, wurden die Spekulationen um ein baldiges Karriere-Ende des 36-Jährigen nur leiser, aber sie verschwanden nicht.

Geht es nah Hamilton, bleibt den Gerüchteköchen in diesem Jahr deutlich weniger Zeit, denn der Brite will seine GP-Zukunft bald geklärt haben. Die Verhandlungen laufen, offenbart er am Rande des Red Bull Rings. «Ja, wir haben die Gespräche aufgenommen und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es läuft gut», berichtete der Titelverteidiger, der wenig später im Fahrerlager nochmals vor laufender Kamera erklärte: «Wir hoffen, dass wir es schneller hinbekommen als beim letzten Mal.»

«Aber es läuft ziemlich entspannt ab. Wir sagen zwar immer, dass wir das nicht mitten in der Saison machen wollen, weil es ablenken kann. Aber es läuft ganz heiter ab, es gibt keine Streitpunkte und wie immer ist die Kommunikation mit Toto sehr gut. Ich hoffe, dass wir das Ganze bald zum Abschluss bringen können», fügte Hamilton an.

Der 98-fache GP-Sieger nutzte auch die Chance, sich für den Verbleib seines Teamkollegen Valtteri Bottas auszusprechen, dem nachgesagt wird, bald Platz machen zu müssen für das junge Mercedes-Talent George Russelll: «Valtteri und ich haben beide unsere Höhen und Tiefen erlebt, und er ist ein fantastischer Teamkollege, deshalb sehe ich nicht, warum sich an dieser Front unbedingt etwas ändern sollte.»