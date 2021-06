Andreas Seidl (McLaren): Zeugnis für Ricciardo–Norris

McLaren hat beim Frankreich-GP in Le Castellet mit einem starken Mannschaftsergebnis geglänzt: Lando Norris Fünfter, Daniel Ricciardo Sechster. Teamchef Andreas Seidl stellt Zwischenzeugnisse aus.

Im Kampf um Platz 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft hat McLaren wieder vorgelegt: Lando Norris wurde auf dem Circuit Paul Ricard Fünfter, Daniel Ricciardo errang im Frankreich-GP Rang 6, und weil gleichzeitig Ferrari leer ausging, steht es zwischen McLaren und Ferrari nun 110:94.

Während Lando Norris in Imola und Monte Carlos sensationell Dritter wurde, hatte Daniel Ricciardo im ersten Saisonteil Mühe, mit den Eigenheiten des McLaren klarzukommen. In Frankreich jedoch hat der siebenfache GP-Sieger aus Australien ein solides Wochenende gezeigt. Ist das für McLaren-Teamchef Andreas Seidl ein Anzeichen dafür, dass wir ab jetzt regelmässiger den wahren Ricciardo sehen?

Der 45jährige Passauer Seidl gibt zur Antwort: «Ich bin froh über seinen Fortschritt, der übrigens schon in Baku zu sehen war. Er wirkte sehr selbstsicher in Frankreich, aber da kommt noch mehr. Ich glaube, wir werden hier in Österreich weitere Fortschritte erleben.»

Zurück zu Lando Norris. Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat vor kurzem festgehalten, dass er Norris zutraue, eines Tages ein Wörtchen um den WM-Titel mitzureden. Andreas Seidl sagt über Norris, der als Einziger in allen sieben Grands Prix 2021 gepunktet hat: «Lando hat als Racer einen grossen Schritt nach vorne getan. Für einen 21-Jährigen ist Lando verblüffend weit. Wenn es im Qualifying nicht nach Wunsch gelaufen ist oder ein Start nicht wie erhofft geklappt hat, dann bleibt er ruhig. Er weiss, dass seine Chancen kommen. Sein herausragendes Reifen-Management kommt ihm dabei zugute.»



Seidl stellt der ganzen McLaren-Mannschaft ein gutes Zwischenzeugnis aus: «Wenn Lando in der Lage ist, in jedem Rennen zu punkten, dann zeigt das letztlich ja auch, welch gute Arbeit das Team leistet – in Sachen Rennstrategie, Boxenstopps und Standfestigkeit.»



Aber erkennt auch Andreas Seidl in Norris einen künftigen Weltmeister? Der Deutsche mit Augenzwinkern: «Ich muss immer ein wenig schmunzeln, über wie viele künftige Weltmeister wir in der Formel 1 sprechen! Aber es ist schon wahr, dass Lando tolle Fortschritte gemacht hat, er reift prima heran. Wir sind froh, dass wir ihn bei McLaren haben, auch für die kommenden Jahre, und ich sehe für ihn eine schöne Zukunft.»



Wie geht das weiter? Was erwartet Seidl von seinem Team für die beiden WM-Läufe auf dem Red Bull Ring? Die Fans haben nicht vergessen, dass Norris hier 2020 als Dritter im Österreich-GP seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 erobert hat.



Andreas Seidl: «Zunächst einmal wird es interessant sein zu sehen, welches Züglein an der Waage das Wetter sein wird. Unsere Vorhersage sagt, dass es hier am Freitagnachmittag schütten wird. Da müssen wir auf alles gefasst sein. Ich gehe davon aus, dass der Mehrkampf im Mittelfeld intensiv bleibt, mit sehr geringen Abständen, wie wir es auf dem Red Bull Ring oft erlebt haben.»



«Daher gilt für die kommenden zwei Rennen: Wir müssen aus jedem Training das Beste machen, um im Qualifying so weit vorne zu stehen als möglich. Nur dann können wir so üppig punkten wie in Frankreich. Zwei Rennen hier in Folge zu haben, ändert an unserem Vorgehen nichts, wir gehen jedes GP-Wochenende gleich an. Ich finde den Red Bull Ring eine sehr spannende Strecke, mit einer guten Mischung aus interessanten Kurven und dann diesen kurzen Sprints auf den Geraden. Da ist es in Sachen Abstimmung jeweils nicht ganz einfach, den richtigen Kompromiss zu finden.»





Frankreich-GP, Le Castellet

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27:26,842 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,904 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +8,811

04. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +14,618

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:04,032 min

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:15,857

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,596

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:17,695

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:19,666

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:31,946

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:39,337

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde





WM-Stand nach 7 von 23 Rennen

Fahrer

01. Verstappen 131 Punkte

02. Hamilton 119

03. Pérez 84

04. Norris 76

05. Bottas 59

06. Leclerc 52

07. Sainz 42

08. Gasly 37

09. Ricciardo 34

10. Vettel 30

11. Alonso 17

12. Ocon 12

13. Stroll 10

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

01. Red Bull Racing 215

02. Mercedes 178

03. McLaren 110

04. Ferrari 94

05. AlphaTauri 45

06. Aston Martin 40

07. Alpine 29

08. Alfa Romeo 2

09. Williams 0

10. Haas 0