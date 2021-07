F1 2021: Hamilton und Verstappen vor Senna und Schumi

Das Formel-1-Spiel «F1 2021» wird bald veröffentlicht. Wieder dabei ist das Fahrer-Rating, das das Spiel realistischer machen soll. Und das hat einmal mehr Überraschungen parat.

Im vergangenen Jahr wurde bei «F1 2020» das Fahrer-Rating, damit das Spiel realistischer wird. Schon damals haben die Einstufungen der Formel-1-Fahrer für Diskussionen gesorgt.

Auch bei «F1 2021», das am 16. Juli für PC, Xbox Series X/S, Playstation 5, PS4 und Xbox One erscheint, gibt es die Ratings – mit interessanten Einschätzungen.

So ist zum Beispiel Max Verstappen auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton, unmittelbar dahinter folgt aber bereits Valtteri Bottas, der damit besser eingestuft wird als zum Beispiel Sebastian Vettel oder Fernando Alonso. Ebenfalls besser als die beiden Altmeister sind zudem Pierre Gasly und Lando Norris.

Die Fahrer-Skills sind in vier Punkte unterteilt. Zum einen gibt es die «Erfahrung». Der Wert basiert auf der Anzahl der Rennen, die ein Fahrer in seiner Karriere bestritten hat.

Hinzu kommt die «Fahrkunst». Dieser Wert basiert wiederum auf den gewonnenen oder verlorenen Positionen in einem Rennen, verglichen mit dem Startplatz-Durchschnitt.

«Bewusstsein» bewertet die Fähigkeit eines Fahrers, Unfälle und Strafen in einem Rennen zu vermeiden. «Pace» wiederum bewertet die besten Rundenzeiten eines Fahrers - je näher sie an der schnellsten Runde in einem Rennen sind, desto höher die Punktzahl. Beim Gesamt-Ranking werden schließlich alle Werte mit einem gewichteten Durchschnitt berechnet.

Ebenfalls interessant: Bei der Deluxe Edition von «F1 2021» kommen sieben Legenden hinzu, die man spielen kann. Auch sie wurden bewertet. Demnach sind Hamilton und Verstappen einen Tick besser als Michael Schumacher und Ayrton Senna, die wiederum gleichauf liegen.

SPEEDWEEK.com zeigt die Skills der Formel-1-Fahrer für das Spiel.

Williams

George Russell: Erfahrung 60, Fahrkunst 76, Bewusstsein 99, Pace 83, Overall Rating 84

Nicholas Latifi: Erfahrung 55, Fahrkunst 69, Bewusstsein 79, Pace 70, Overall Rating 71

Haas F1

Mick Schumacher: Erfahrung 47, Fahrkunst 65, Bewusstsein 81, Pace 83, Overall Rating 76

Nikita Mazepin: Erfahrung 47, Fahrkunst 65, Bewusstsein 78, Pace 66, Overall Rating 67

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen: Erfahrung 99, Fahrkunst 91, Bewusstsein 84, Pace 86, Overall Rating 87

Antonio Giovinazzi: Erfahrung 54, Fahrkunst 82, Bewusstsein 82, Pace 80, Overall Rating 79

AlphaTauri

Pierre Gasly: Erfahrung 59, Fahrkunst 92, Bewusstsein 99, Pace 89, Overall Rating 90

Yuki Tsunoda: Erfahrung 46, Fahrkunst 88, Bewusstsein 78, Pace 86, Overall Rating 82

Renault

Fernando Alonso: Erfahrung 99, Fahrkunst 89, Bewusstsein 94, Pace 86, Overall Rating 89

Esteban Ocon: Erfahrung 60, Fahrkunst 93, Bewusstsein 98, Pace 79, Overall Rating 86

Ferrari

Charles Leclerc: Erfahrung 62, Fahrkunst 88, Bewusstsein 87, Pace 92, Overall Rating 88

Carlos Sainz: Erfahrung 69, Fahrkunst 88, Bewusstsein 94, Pace 85, Overall Rating 87

Aston Martin

Sebastian Vettel: Erfahrung 91, Fahrkunst 93, Bewusstsein 87, Pace 88, Overall Rating 89

Lance Stroll: Erfahrung 62, Fahrkunst 93, Bewusstsein 82, Pace 82, Overall Rating 83

McLaren

Daniel Ricciardo: Erfahrung 80, Fahrkunst 94, Bewusstsein 91, Pace 88, Overall Rating 90

Lando Norris: Erfahrung 60, Fahrkunst 96, Bewusstsein 99, Pace 89, Overall Rating 91

Red Bull Racing

Max Verstappen: Erfahrung 69, Fahrkunst 96, Bewusstsein 96, Pace 97, Overall Rating 95

Sergio Pérez: Erfahrung 81, Fahrkunst 92, Bewusstsein 84, Pace 87, Overall Rating 87

Mercedes

Lewis Hamilton: Erfahrung 92, Fahrkunst 94, Bewusstsein 89, Pace 98, Overall Rating 95

Valtteri Bottas: Erfahrung 75, Fahrkunst 89, Bewusstsein 99, Pace 92, Overall Rating 92

Das Rating der Legenden

Michael Schumacher (94)

Ayrton Senna (94)

Alain Prost (93)

Jenson Button (90)

Nico Rosberg (89)

David Coulthard (87)

Felipe Massa (86)