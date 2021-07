Pierre Gasly: «Letztlich hängt es von Red Bull ab»

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly stellt auch in diesem Jahr sein Talent unter Beweis. Entsprechend gross ist das Interesse am schnellen Franzosen, der sich ein ehrgeiziges Ziel für 2021 gesetzt hat.

Bereits im vergangenen Jahr hat Pierre Gasly gezeigt, dass er in der Lage ist, GP-Siege einzufahren. Auf dem Highspeed-Kurs von Monza fuhr er seinen ersten GP-Sieg im AlphaTauri-Renner ein und durfte damit aufs höchste Podesttreppchen. Auch in diesem Jahr gehörte er schon zur Top-3, auf dem Strassenkurs von Baku eroberte er den dritten Platz.

Kein Wunder, dass der 25-Jährige nicht nur bei Brötchengeber Red Bull hoch im Kurs steht. Am Rande des Red Bull Rings bestätigte der aktuelle WM-Neunte, dass auch andere Teams auf ihn aufmerksam geworden sind. Auf die Frage nach seiner GP-Zukunft über die aktuelle Saison hinaus bleibt er dennoch zurückhaltend.

«Ganz ehrlich, ich habe noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Darüber werden wir mit Red Bull und Helmut Marko sprechen», lautet die ausweichende Antwort von Gasly. «Ich weiss nicht, was Helmut will, ob ich zu Red Bull Racing zurückkehren oder bei AlphaTauri bleiben soll, oder ob sie mich zu einem anderen Team ziehen lassen.»

Und der 73-fache GP-Teilnehmer stellt klar: «Ja, da besteht durchaus Interesse von anderen Teams.» Vorerst liege der Fokus aber auf die Arbeit beim Rennstall aus Faenza: «Ich gebe mein Bestes, um mein Potenzial unter Beweis zu stellen und ich denke, wir stellen uns derzeit sehr gut an. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr das beste Ergebnis in der Team-Geschichte einfahren können. Das ist mein persönliches Ziel und danach werden wir sehen, was die beste Option ist. Letztlich hängt es von Red Bull ab.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0