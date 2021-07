Red Bull Ring bleibt Vorzeige-GP: Ein voller Erfolg

Tolle Stimmung am Red Bull Ring

Mit den beiden Formel-1-Wochenenden auf dem Red Bull Ring in Spielberg ist die Steiermark weiterhin Vorzeige-Veranstaltung der Königsklasse. Geschäftsleiter Erich Wolf zieht eine positive Bilanz.

Der Formel-1-Zirkus zieht von Spielberg weiter nach Silverstone, wo das Mercedes-Team versuchen wird, beim Heimrennen die Pleitenserie im Duell gegen Red Bull Racing zu beenden. Der Red Bull Ring im Murtal hat beim steirischen Formel-1-Doppel einmal mehr mit einem optimalen Konzept überzeugt und bleibt Vorzeige-Veranstaltung der Königsklasse.

Auch die Fans haben mitgespielt. Ein Beispiel: Höchst diszipliniert haben die vielen in Orange gekleideten Anhänger von Max Verstappen jeden Morgen die schwarzen Covidtest-Busse an den Übergängen zwischen Campingplätzen und den Freizonen rund um die Strecke frequentiert. Es gab teilweise schon früh am Tag über hundert Meter lange Menschenschlangen, jedoch alles blieb ohne Aufregung.

Übrigens: Von den etwa 30.000 niederländischen Fans waren laut Ring-Management bereits etwa 50 Prozent geimpft. Gemäss Ring-Geschäftsführer Erich Wolf gab es vom Formel-1-Tross ein höchst positives Feedback, wieder einmal wurde die Freundlichkeit und Kompetenz des Personals hervorgehoben.

Durch das Sektoren-Konzept mussten viele Fans teils weite Wege durch die Wiesen und Wäler auf sich nehmen – all dies lief problemlos ab, die Besucher zeigten Verständnis für den Kampf gegen Corona.

Weitere Doppelveranstaltungen wie für Formel 1 und MotoGP soll es im kommenden Jahr nicht geben: Lauf Wolf will Spielberg bei etwa drei bis fünf großen Publikums-Events pro Jahr bleiben.

Apropos: 2022 soll Auto-Königsklasse von 8. bis 10. Juli in Spielberg zu Gast sein.





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0