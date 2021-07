Max Verstappen: Vier neue Rekorde in der Formel 1

WM-Leader Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) hat mit seiner grandiosen Leistung beim Grossen Preis von Österreich vier neue Formel-1-Rekorde aufgestellt. Eine kleine Zwischenbilanz.

Der Niederländer Max Verstappen hat am 4. Juli auf dem Red Bull Ring seinen 15. Formel-1-GP gewonnen. Dabei hat der WM-Leader, fast unbemerkt, vier neue Rekorde aufgestellt in der Königsklasse. Aber zunächst mal eine kleine Übersicht über seine bisherigen Bestmarken.

Jüngster Formel-1-Fahrer

Ein Rekord für die Ewigkeit. Am 15. März 2015 debütierte Max mit Toro Rosso (heute AlphaTauri) beim Grossen Preis von Australien, im Alter von 17 Jahren und 166 Tagen. Später hat der Autosport-Weltverband FIA das Mindestalter 18 eingeführt.

Jüngster Fahrer mit einem WM-Punkt

Beim Debüt im Albert-Park von Melbourne schied Max aus, aber beim zweiten Grand Prix in Malaysis gab es die ersten Punkt – Rang 7.

Jüngster Formel-1-Sieger

Erster Grand Prix in Diensten von Red Bull Racing, erster Sieg: Am 15. Mai 2016 liess sich Verstappen nicht zwei Mal bitten, als sich die Mercedes-Fahrer Hamilton und Rosberg in Barcelona von der Bahn kegelten. Mit 18 Jahren und 228 Tagen wurde Max zum jüngsten Sieger, zum jüngsten Fahrer auf einem Siegerpodest und zum jüngsten Fahrer in Führung eines Formel-1-WM-Laufs.

Erster Sieger aus den Niederlanden

Papa Jos Verstappen wurde auf dem Hungaroring und in Spa-Francorchamps 1994 jeweils Dritter, Max holte nach, was Jos versagt blieb – erster Sieg eines Niederländers in der Formel 1.

Jüngster Fahrer mit bester Rennrunde

Interlagos, 13. November 2016: Max Verstappen fährt beim Grossen Preis von Brasilien die schnellste Rennrunde und reisst damit einen weiteren Rekord an sich.



Auf dem Red Bull Ring nun hat Max innerhalb von acht Tagen auf der gleichen Formel-1-Strecke zwei Pole-Positions erobert – das hat vor ihm noch keiner geschafft.



Max hat als erster Fahrer innerhalb von 15 Tagen drei WM-Läufe gewonnen – neuer Rekord.



Max ist im Rahmen von Formel-1-Rennen in Österreich nun der erfolgreichste Fahrer: vier Siege (2018, 2019 und zwei Mal 2021).



Verstappen ist in Österreich zum jüngsten Fahrer geworden, dem ein so genannter Grand Slam in der Formel 1 gelungen ist – also Pole-Position, beste Rennrunde und Start/Ziel-Sieg.

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0