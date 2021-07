Jost Capito: «George Russell wie Kimi Räikkönen»

Williams-Teamchef Jost Capito erkennt viel Kimi Räikkönen in George Russell. Der junge Brite, der zum Mercedes-Kader gehört, sei ein brillanter Fahrer, betont der 62-jährige Deutsche.

Seit seinem Gastspiel im Mercedes von Lewis Hamilton im vergangenen Jahr hat George Russell zwar keine WM-Punkte einfahren können. Dennoch steht der 23-Jährige bei den Kollegen, Teamchefs und Medien hoch im Kurs. Denn auch im unterlegenen Williams-Renner, in dem er unterwegs ist, lässt der Brite immer wieder sein Talent aufblitzen.

Dabei erinnert er an den jungen Kimi Räikkönen, ist sich Jost Capito sicher. Der Teamchef und CEO von Williams war damals bei Sauber an Bord, als der schnelle Finne in die Formel 1 aufstieg. «Ich sehe viel Kimi Räikkönen, wenn ich George anschaue. Er ist ein brillanter Fahrer», lobt er im «Beyond the Grid»-Podcast.

«Ich habe gleich an Kimi geglaubt, als ich mit seinen Managern sprach», erklärt der 62-Jährige, der schon beim ersten Besuch des jungen Iceman wusste, wie viel Potenzial im jungen Kimi schlummerte. «Es war klar, dass er aussergewöhnlich sein würde. Dieses Gefühl hatte ich von Anfang an.»

In Österreich betonte Capito: «Obwohl die Erwartungen speziell nach seinem Auftritt im vergangenen Jahr hoch waren, konnte er sie voll und ganz erfüllen.» Einen starken Eindruck hinterlässt Russell nicht zuletzt auch mit der Art und Weise, mit der er die ganzen Transfergerüchte um eine mögliche Mercedes-Beförderung umgeht. «Es ist beachtlich, wie cool er damit umgeht.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0