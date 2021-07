Nikita Mazepin: Keine Messlatte für Mick Schumacher

Formel-1-Edelreservist Nico Hülkenberg spricht über die Fortschritte von GP-Rookie Mick Schumacher und äussert sich auch zum teaminternen Duell des Deutschen gegen Nikita Mazepin.

Mick Schumacher schlägt sich in seinem ersten Formel-1-Jahr richtig gut, auch wenn er im unterlegenen Haas-Renner keine Chance auf WM-Zähler hat. Zu diesem Schluss kommt auch Mercedes- und Aston Martin-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg.

Der frühere GP-Pilot erklärt im RTL-Interview mit Blick auf den 22-Jährigen: «Er durchläuft gerade ein Riesen-Lernjahr. Es ist kein einfaches Jahr, aber ich glaube, seine Lernkurve geht wirklich steil und stetig bergauf. Er macht das ganz ordentlich.»

In einem so schwachen Auto wie dem aktuellen Haas-Renner ist es kein leichter Start in die GP-Karriere, betont der 33-Jährige. «Er fährt offensichtlich in einem Auto, das nicht sehr konkurrenzfähig ist, das ist natürlich nicht einfach, gerade wenn man als Rookie in die Formel 1 aufsteigt», stellt der 179-fache GP-Teilnehmer klar.

«Da prasseln so viele Sachen auf dich ein und es sind so viele Dinge zu lernen», fährt Hülkenberg fort. «Und in einem Auto, das nicht konkurrenzfähig ist, wirst du in jedem Rennen überrundet. Du kämpfst eigentlich nur gegen deinen Teamkollegen.» Bei Schumacher ist das Nikita Mazepin.

Und dieser ist für den jungen Deutschen zumindest sportlich keine grosse Herausforderung, ist sich der Emmericher sicher. «Ich denke, sportlich gesehen ist er vielleicht nicht die allerbeste Messlatte», sagt Hülkenberg über den Russen.

«Vielleicht ist er charakterlich eine Herausforderung, man hat ja mitbekommen, dass da ein bisschen Reibung zwischen den Beiden im Team existiert. Da gab es auch ein paar Rennsituationen, in denen es dann nicht so fair lief, aber das gehört manchmal auch dazu», fügt Nico an.

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0