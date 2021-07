Streckenchef offen für zweiten GP in Silverstone

In einer Woche bestreiten die GP-Stars auf dem Silverstone-Rundkurs den Grossbritannien-GP. Geht es nach Streckenchef Stewart Pringle, kann der Formel-1-Zirkus auch ein zweites Rennen auf dem Traditionskurs austragen.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali warnte schon zum Saisonstart: «Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es weitere Absagen und Verschiebungen geben wird. Wir haben für jedes einzelne Rennen nicht nur einen Plan B, sondern auch einen Plan C und D.»

Das ist auch nötig, denn nachdem mehrere Rennen bereits verschoben und abgesagt wurden, rechnen die Experten mit weiteren Verschiebungen im WM-Kalender. So wird etwa die Durchführung der Grands Prix in Japan, Mexiko und Brasilien in Frage gestellt. An Kandidaten, die an den entsprechenden Terminen einspringen können, mangelt es nicht.

So machen Gerüchte um ein Rennen in Mugello, auf dem Nürburgring oder ein Doppel in Austin die Runde. Auch Silverstone wäre bereit, später im Jahr einen zweiten GP auf britischem Boden durchzuführen, wie Streckenchef Stewart Pringle im Interview mit der Nachrichtenagentur PA bestätigt hat.

«Wenn wir helfen können, indem wir ein Rennen später in der Saison veranstalten, würden wir uns freuen, dies zu tun», betont Pringle. «Die Formel 1 verdient bemerkenswerte Anerkennung dafür, dass sie im vergangenen Jahr 17 Rennen durchgeführt hat – der einzige globale Sport, der ein solches Kunststück vollbracht hat – und ich hoffe, dass sie auch in diesem Jahr die WM-Termine wahrnehmen können.»

Der Managing Director des Traditionskurses relativiert aber auch gleich: «Wir sind nicht gefragt worden, und es ist kein Gespräch, das ich angestossen habe, aber wenn die Ausrichtung eines weiteren Rennens die WM auf ein vernünftiges Niveau bringen kann, würden wir natürlich helfen.»

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0