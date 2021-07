Fernando Alonso: «Teilweise völlig überzogen»

Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso spricht über den WM-Kampf, den Titelfavoriten und die ärgerlichsten Fragen, die er sich seit seiner Formel-1-Rückkehr anhören muss.

Der WM-Fight zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton gestaltet sich nach den drei Siegen in Folge, die der Red Bull Racing-Star in Frankreich und Österreich zuletzt feiern durfte, nicht mehr so knapp wie in den ersten Rennen: Der Niederländer verfügt nach dem neunten Kräftemessen über ein Punkte-Polster von 32 WM-Zählern.

Kein Wunder, kommt GP-Routinier Fernando Alonso im «Marca»-Interview zum Schluss: «Wenn wir jetzt einen Favoriten benennen müssen, dann wäre das sicherlich Max Verstappen. Aber die Zwei sind sich ebenbürtig und es ist klar, dass sich der Titelkampf zwischen diesen Beiden entschieden wird.»

«Es wird darauf ankommen, was Mercedes in den nächsten Rennen bringt und wie Red Bull Racing seine Fahrer unterstützen kann», fährt der 32-fache GP-Sieger fort. «Aber es wird sicherlich ein schwierigerer Kampf, für Mercedes wird das kein Kinderspiel, ich denke, es wird bis zum Schluss ein harter Fight werden.»

Der 39-Jährige scheut sich nicht davor, die jüngere Generation zu preisen. So bezeichnete er in Spielberg das 23-jährige Williams-Talent George Russell als künftigen Champion, und auch der ebenso junge Verstappen erntete schon viel Lob vom Asturier. «Verstappen ist spektakulär und ich sehe ihn gerne fahren», erklärt er.

Der Altersunterschied ist für den Altmeister kein Thema, wohl aber für die Medien, die immer wieder das Alter des 320-fachen GP-Teilnehmers thematisieren – sehr zum Ärger von Alonso. «Es wird viel zu viel Wirbel darum gemacht. In diesem Jahr ist es übertrieben. Die Fragen, die ich zum Alter beantworten musste, und die Themen, die ich mir anhören musste, sind zum Teil völlig überzogen», schimpft er.

«In meiner gesamten Karriere war es genau umgekehrt. In jeder Kategorie war ich immer jünger als meine Konkurrenten. Und in letzter Zeit, als ich zum Indy oder zur Dakar fuhr - da war ich einer der Jüngsten», betont der Spanier.

«Mein ganzes Leben lang habe ich Fragen über das Alter beantwortet. Die Formel 1 ist sehr mediengesteuert und man muss über alles ein bisschen reden, auch über das Alter. Aber im Motorsport haben wir die Stoppur zur Beurteilung, und die lügt nicht. Sonst würde es nur junge Fahrer geben», fügt Alonso an.

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0