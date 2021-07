Silverstone-GP im Fernsehen: Vorsicht, neuer Zeitplan

Dass in Grossbritannien alles ein wenig anders ist, wusste schon Asterix: «Die spinnen, die Briten.» Das gilt dieses Mal auch für den Zeitplan des britischen Grand Prix, samt der Neuheit Sprint-Qualifying.

Die Formel 1 leistet sich ein Experiment: Erstmals in mehr als 70 Jahren Renngeschichte wird in der Königsklasse ein so genanntes Sprint-Qualifying ausprobiert – ein Mini-GP über ein Drittel der üblichen Distanz eines WM-Laufs, also 100 Kilometer, was auf der Traditionsrennstrecke Silverstone 17 Runden entspricht.

Ob der Sprint nun zum begeisternden Feuerwerk wird oder eher zum Schuss in den Ofen, das wird sich zeigen. Fest steht jedoch, dass sich die Fans auf einen komplett anderen Zeitplan einrichten müssen. Der Trainings/Quali-Ablauf sieht in Silverstone nach heutigem Stand so aus (alle Zeiten immer gemäss mitteleuropäischer Sommerzeit):

Freitag, 16. Juli: 15.30–16.30 Freies Training

Freitag, 16. Juli: 19.00–20.00 Qualifying

Samstag, 17. Juli: 13.00–14.00 Freies Training

Samstag, 17. Juli: 17.30 Sprint Qualifying (17 Runden)

Sonntag, 18. Juli: 16.00 Britischer Grand Prix (52 Runden)

Dank einer Sondererlaubnis der Regierung soll der Grand Prix vom Sonntag vor vollen Tribünen stattfinden, also vor 140.000 Fans.

Damit Sie von der ganzen Action aus England nichts verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine zu einer Übersicht verschmolzen.





Britischer Grand Prix im Fernsehen

Freitag, 16. Juli

07.45: Sky Sport F1 – Lewis Hamilton’s Secret Cinema: Monaco

08.15: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Nigel Mansell

08.45: Sky Sport F1 – Silverstone-GP 1987

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

10.45: Sky Sport F1 – Silverstone-GP 1994

11.30: Sky Sport F1 – Silverstone-GP 1989

13.20: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Nelson Piquet

13.45: Sky Sport F1 – Silverstone-GP 1994

14.40: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

15.30: Erstes Training

17.30: Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

18.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

19.00: Qualifying

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying

21.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 17. Juli

07.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.00: Sky Sport F1 – Anthony Davidson im Mercedes W12

08.10: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.50: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

12.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.00: Zweites Training

15.15: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Jenson Button

16.45: Sky Sport F1 – Greatest Races, David Coulthard in Frankreich 2000

17.00: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.00: SRF Info – Beginn Berichterstattung Springt-Qualifying

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.30: Sprint-Qualifying

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Sprint-Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

22.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. Juli

07.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

09.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Greates Races, Niki Lauda in Estoril 1984

11.25: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

13.05: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Lewis Hamilton

14.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.40: ORF 1 – Formel-1-News

15.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45: ORF 1 – Motorhome

18.10: ServusTV – Rennen

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung