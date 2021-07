Andreas Seidl (McLaren) zu Ferrari: Nur nicht abheben

Mit regelmässig starken Leistungen ist McLaren beim WM-Kampf um Rang 3 gegen Ferrari davongezogen, es steht 141:122 für die Engländer. Aber Teamchef Andreas Seidl warnt: «Jetzt nur nicht abheben.»

Der kleine Lando Norris hat beim Grossen Preis von Österreich eine grosse Leistung gezeigt: Norris wuchs über seine 170 Zentimeter hinaus, liess sich im Abschlusstraining auf dem Red Bull Ring nur von Max Verstappen schlagen und legte im Rennen mit einer tollen Fahrt zum dritten Platz nach, seiner vierten Podestplatzierung in der Königsklasse. Respekt!

Dank regelmässig starker Leistungen hat McLaren die Nase vorn beim WM-Duell mit Ferrari, es steht derzeit zwischen Papaya-Orange und Rot 141:122. Unsere kleine Statistik unten zeigt: Bei bisher neun Saisonrennen kam bei diesem Zweikampf sechs Mal zuerst ein McLaren ins Ziel, drei Mal war es ein Ferrari.

Zuletzt hierliess McLaren den stärkeren Eindruck als Ferrari, aber McLaren-Teamchef Andreas Seidl bleibt hübsch auf dem Teppich: «Wir gehen realistisch an unsere Aufgaben heran. Wir wissen genau, wo wir stehen, wir kennen unsere Schwächen.»

«Wir sind selbstbewusst genug zu sagen: Es hat seine Gründe, warum wir dritten Kraft sind. Aber wir sehen uns auf einer Reise, die uns letztlich an die Spitze führen soll. Das brauchte Zeit, das wissen wir, aber das Gute ist – wir erkennen Fortschritte, die Richtung stimmt.»

«Während wir ehrgeizige Ziele verfolgen, gibt es in der Formel 1 keine Magie. Klar erlauben wir uns nach einem so schönen Ergebnis wie in Österreich Freude, aber jetzt nur nicht abheben, sonst unbeirrt auf diesem Kurs weiterarbeiten.»





McLaren und Ferrari im Vergleich

GP Bahrain

Lando Norris (McLaren) 4.

Charles Leclerc (Ferrari) 6.

Daniel Ricciardo (McLaren) 7.

Carlos Sainz (Ferrari) 8.



GP Emilia Romagna

Norris 3.

Leclerc 4.

Sainz 5.

Ricciardo 6.



GP Portugal

Norris 5.

Leclerc 6.

Ricciardo 9.

Sainz 11.



GP Spanien

Leclerc 4.

Ricciardo 6.

Sainz 7.

Norris 8.



GP Monaco

Sainz 2.

Norris 3.

Ricciardo 12.

Leclerc konnte nicht starten



GP Aserbaidschan

Leclerc 4.

Norris 5.

Sainz 8.

Ricciardo 9.



GP Frankreich

Norris 5.

Ricciardo 6.

Sainz 11.

Leclerc 16.



GP Steiermark

Norris 5.

Sainz 6.

Leclerc 7.

Ricciardo 13.



GP Österreich

Norris 3.

Sainz 5.

Ricciardo 7.

Leclerc 8.





© LAT Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © LAT Fahrerparade © LAT Vettel und Stroll © LAT Lando Norris © LAT Fans © LAT Österreich-GP © LAT Daniel Ricciardo © LAT Max Verstappen © LAT Vor dem Start © LAT Start des Rennens © LAT Max Verstappen voran © LAT Pierre Gasly © LAT Russell vor Sainz © LAT Lewis Hamilton © LAT Lance Stroll © LAT Max Verstappen © LAT Daniel Ricciardo vor Sergio Pérez © LAT Sebastian Vettel © LAT Lando Norris © LAT Carlos Sainz © LAT Valtteri Bottas © LAT Max Verstappen gewinnt das Rennen © LAT Sieger Max Verstappen © LAT Vettel, Verstappen, Norris © LAT Sieger Max Verstappen Zurück Weiter

Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0