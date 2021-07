Christian Horner (Red Bull Racing): «Geht gar nicht»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freut sich über fünf Siege in Serie für den Rennstall aus Milton Keynes. Er sagt, was die WM-Leader jetzt beachten müssen und was überhaupt nicht geht.

Solche Siegesserien haben wir in den letzten fünf Jahren nur von Mercedes gekannt: Fünf Grand-Prix-Siege in Folge kann Red Bull Racing-Honda nun vorweisen – mit Max Verstappen in Monaco, Sergio Pérez in Baku, dann drei Mal Verstappen innerhalb von 15 Tagen, in Le Castellet, dann zwei Mal auf dem Red Bull Ring.

Verstappen hat seinen Vorsprung in der Fahrer-WM auf Lewis Hamilton ausgebaut, auf 32 Punkte. In der Konstrukteurs-Meisterschaft hat Red Bull Racing ein Polster von 44 Punkten auf die Dauer-Weltmeister von Mercedes-Benz.

RBR-Teamchef Christian Horner sagt über die eindrucksvolle Form seiner Mannschaft: «Fünf Siege hintereinander, das ist für uns in der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 eine Premiere. Aber es geht gar nicht, dass wir uns auch auch nur einen Moment Selbstgefälligkeit erlauben. Wir müssen den gegenwärtigen Schwung beibehalten, auch beim Heimrennen in Silverstone.» Die britische Traditionsstrecke liegt nur 30 Autominuten vom Rennwagenwerk in Milton Keynes entfernt.

Horner weiter: «Uns ist klar, dass wir in Sachen Weltmeistertitel noch einen sehr langen Weg vor uns haben. Wir nehmen nichts als gegeben. Wir müssen einfach weiter machen, was wir derzeit tun, denn offenbar machen wir derzeit sehr viel richtig.»



Horner ist überzeugt davon: Silverstone wird ein hartes Stück Arbeit. Und unsere kleine Statistik weiter unten zeigt, wie stark Mercedes in den letzten Jahren dort gefahren ist. Horner: «Wir erwarten von Mercedes in Silverstone eine überaus starke Leistung, und die meisten Fans werden Lewis anfeuern. Gleichzeitig haben wir erstmals ein Sprint-Qualifying, und niemand weiss, welche Auswirkung dies auf das Kräfteverhältnis haben wird. Wir gehen ohne Furcht nach Silverstone, aber in Bescheidenheit und mit Respekt.»





Silverstone-GP in Turbohybrid-Ära

2014

Pole-Position: Nico Rosberg (D), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2015

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2016

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2017

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2018

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Sebastian Vettel (D), Ferrari



2019

Pole-Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2020

Pole-Position: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Sieger: Lewis Hamilton (GB), Mercedes



2020 (GP 70 Jahre Formel 1)

Pole-Position: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Sieger: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing-Honda





Österreich-GP, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:55,147h

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +17,973 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +20,019

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 46,452

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 57,144

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 57,915

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:00,395 min

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:01,195

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:01,844

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde*

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde*

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

* Kollision und out, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 182 Punkte

2. Hamilton 150

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 92

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0