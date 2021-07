Daniel Ricciardo: Dickes Lob für Fernando Alonso

Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso zeigte im Sprint in Silverstone einmal mehr eine ausserordentliche Leistung. Dafür erntete der stolze Asturier auch ein dickes Lob von der Konkurrenz.

Fernando Alonso hat wieder einmal sein ausserordentliches Talent zur Schau gestellt. Beim Start zum Sprint auf dem Silverstone Circuit fuhr der Spanier von Startplatz 11 bis auf Position 5 vor – dafür brauchte er nur wenige Kurven. Später musste er sich zwar dem McLaren-Duo Lando Norris und Daniel Ricciardo beugen und mit Platz 7 Vorlieb nehmen.

Dennoch blieb der starke Sprint-Auftakt des zweifachen Weltmeisters auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt. Ricciardo schwärmte etwa bei den Kollegen von «Sky Sports F1»: «Ich gratuliere ihm, denn er hat den Sprint sehr spannend gemacht. Sein Start war phänomenal, er hat uns ganz schön auf Trab gehalten.» Dies sei vor allem mit Blick auf die Altersfrage, die sich in jedem Sport stelle, positiv, fügte er an.

«Ich denke, seine Fahrweise war in diesem Jahr wahrscheinlich die beste in der Startaufstellung – zumindest zeitweise. Es ist cool zu sehen, dass wenn man immer noch mit Leidenschaft dabei ist, man weiterhin auf sehr hohem Niveau fahren kann», fügte der Australier an.

Zum Sprint-Format sagte Ricciardo: «Ich habe es genossen. Mein Lieblingstag an einem Rennwochenende ist der Sonntag, und das liegt daran, dass dann ein Rennen ausgetragen wird. Ich mag den Start, die Intensität des Ganzen und die Rad-an-Rad-Duelle. Mit diesem Format können wir das zweimal an einem Wochenende haben, also ist es für mich ein Gewinn.»

Startaufstellung Grossbritannien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0