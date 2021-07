Silverstone-GP im Fernsehen: Schlägt Hamilton zurück?

Im Sprint-Qualifying auf dem Silverstone-Circuit setzte sich Max Verstappen gegen Lewis Hamilton durch und schnappte sich damit die Pole zum Grossbritannien-GP. Gelingt heute dem Lokalmatador der Konter?

Das erste Sprint-Qualifying in der Geschichte der Formel 1 konnte nicht Polesetter Lewis Hamilton gewinnen, schon auf den ersten Metern musste der siebenfache Champion die Führung an WM-Leader Max Verstappen abgeben, der sich in der Folge erfolgreich gegen die Attacke des Mercedes-Piloten wehrte und sich damit die Pole zum Grossbritannien-GP sicherte.

Hamilton seufzte nach der 17-Runden-Hatz: «Diese Niederlage schmerzt, denn in dieser Weltmeisterschaft zählt jeder Punkt. Im Rennen konnte ich nicht viel gegen Verstappen ausrichten. Hinzu kam, dass ich mit meinen Reifen zu kämpfen hatte.» Den grössten Frust bereitete ihm aber der Start, gestand der Lokalmatador.

Sprint-Sieger Verstappen schilderte seinerseits: «Ich wusste, dass meine beste Chance der Start ist, und zum Glück kam ich wunderbar weg. Dann war es ein harter Kampf mit Lewis in der ersten Runde.» Auch der Niederländer kämpfte mit den Reifen, und hielt mit Blick auf den heutigen Grand Prix fest: «Jetzt müssen wir das Gleiche am Sonntag nochmals machen. Einfach wird das nicht, denn wir sind auf den Geraden weniger schnell als die Mercedes. Aber wir könnten auch so einen guten WM-Lauf haben.»

«Aber wir könnten auch so einen guten WM-Lauf haben», ist sich der 23-Jährige sicher. Ob er damit richtig liegt, wird sich heute Nachmittag zeigen. Wer nicht verpassen will, wer im zehnten Grand Prix des Jahres den Sieg einfahren kann, findet hier die wichtigsten TV-Sendezeiten.

Britischer Grand Prix im Fernsehen

Sonntag, 18. Juli

07.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

09.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15: Sky Sport F1 – Greates Races, Niki Lauda in Estoril 1984

11.25: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying kompakt

13.05: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Lewis Hamilton

14.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.40: ORF 1 – Formel-1-News

15.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Grossbritannien

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.45: ORF 1 – Motorhome

18.10: ServusTV – Rennen

18.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

19.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsportmagazin

21.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung