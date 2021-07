Toto Wolff (Mercedes): «Das ist sehr ärgerlich»

Auf dem Lastwagen der «F1 Sprint Victory Lap» standen zwei Mercedes-Fahrer, aber gewonnen hat WM-Leader Max Verstappen. Was Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Sprint zu sagen hat.

Lewis Hamilton startete schlechter als Max Verstappen, Valtteri Bottas konnte den Vorteil weicher Pirelli nicht umsetzen – so kamen für Mercedes im ersten Formel-1-Sprint die Ränge 2 (Hamilton) und 3 (Bottas) heraus, von der Pole-Position wird nach seinem Sprint-Sieg WM-Leader Max Verstappen losfahren können.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wenn du ein Rennen nicht gewinnen kannst, das du vom ersten Startplatz begonnen hattest, dann ist das sehr ärgerlich. Wir hatten Speed, das ist die gute Nachricht. Hätte Lewis Hamilton die Spitze übernehmen können, dann hätten wir an der Spitze auch keinen Positionswechsel erlebt. Wir müssen das sportlich hinnehmen und es am Sonntag besser machen.«

«Wir haben unsere Herangehensweise ein wenig geändert und sind daher auf den Geraden flotter unterwegs als an den GP-Wochenenden zuvor. Dies hier war ein Sprint, alle sind volle Kanne gefahren, da ist es sehr schwierig, einem Gegner nahe genug für einen Angriff zu kommen. Aber im Grand Prix, wenn länger gefahren wird und sich strategisch ganz andere Möglichkeiten bieten, dann wird das eine andere Sache sein.»

Sind die Blasen auf den Pirelli-Reifen ein Grund zur Sorge? Toto Wolff weiter: «Ja, vor allem dann, wenn es – wie vorhergesagt – am Sonntag noch wärmer wird. Aber die Blasen sind auch deshalb entstanden, weil die Fahrer im Sprint weniger aufs Reifen-Management achten mussten und herzhaft attackieren konnten. Um genau zu sein, war Lewis überrascht davon, wie gut der Reifen den Strapazen standgehalten hat. Wir fahren hier ja mit einer neuen Konstruktion, und ich sehe das als Schritt vorwärts zu härterem Sport.»

Zu Valtteri Bottas auf den weichen Pirelli sagt Wolff: «Ich finde, er hat heute einen guten Job gemacht.»



Zum Format Sprint-Qualifying stellt der Wiener fest: «Wir haben vor allem in den ersten Runden einige knackige Zweikämpfe erlebt. Fernando Alonso zuzuschauen, das war ein reines Vergnügen. Er flog in der ersten Runde nur so an seinen Gegner vorbei.»



«Was mich besonders freut: Wir haben jetzt nach eineinhalb Jahren erstmals so viele Menschen auf den Tribünen. Und ich höre und sehe, wie enthusiastisch die Besucher reagieren, genau so sollte das bei einem Sport-Grossanlass sein.»





Sprint-Qualifying Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,430

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,5

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +11,2

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +24,1

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +30,9

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +43,5

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,4

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,6

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +47,3

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +47,7

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +48,7

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,6

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +52,1

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +53,2

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +53,5

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +55,1

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +68,2

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +77,6

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde zurück





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0