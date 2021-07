F1-Sportchef Ross Brawn: Sprint-Quali hat bestanden!

Formel-1-Sportchef Ross Brawn sagt nach dem ersten Sprint-Qualifying der Königsklasse: «Wir haben zwei Dinge gelernt – die Fans mögen das Format, und ein Racer ist und bleibt ein Racer.»

Am Samstagabend hat sich ein zufriedener Ross Brawn auf den Weg in sein Hotel gemacht. Der Formel-1-Sportchef ist der grösste Verfechter des neuen Sprint-Qualifyings, nun haben wir in Silverstone das neue Format ausprobiert, und der langjährige Teamchef von Ferrari und Mercedes-Benz findet – die Sprint-Quali hat bestanden!

Der Engländer sagt: «Ich glaube, wir haben heute zwei Dinge gelernt – die Fans mögen das Format, und ein Racer ist und bleibt ein Racer. Mir war immer klar: Wenn die Startampel erlischt, dann werden wir kein Taktieren erleben, sondern Attacke. Wir haben überall Action gesehen, vorne, im Mittelfeld, hinten. Die erste Runde alleine war eine Schau, schlichtweg begeisternd. Und wir hatten den ganzen Sprint über interessante Duelle.»

«Die Darbietung von Fernando Alonso war sensationell. Für mich war seine erste Runde das Highlight des ganzen Sprints. Für so etwas alleine würde ich eine Eintrittskarte kaufen.»

«Wir dürfen wirklich zufrieden sein. Nun lassen wir den Staub ein wenig setzen und sehen dann zusammen mit der FIA und den Teams, wie wir dieses Format noch besser machen können. Wir werden 2022 nichts Fundamentales daran ändern, aber wir werden nach drei Ausgaben des Sprints gewiss am einen oder anderen Ende ein wenig feilen.»

Ein Sprint wird erneut in Monza gefahren, dann – sofern die Formel 1 in Texas fahren kann – in Austin.

Ross Brawn weiter: «Wir haben schon eine Ahnung, wo wir überall den Hebel ansetzen wollen. Ich will da nicht auf Details eingehen. Ich weiss aber: Wir können das noch besser machen.»



«Wir haben schon massiv Rückmeldungen der Fans bekommen über die ganzen sozialen Netzwerke, und der überwiegende Teil davon ist positiv. Aber es gibt auch Teile, die entweder zu wenig gut verständlich sind oder nicht geschätzt werden. Wir werden das alles aufmerksam lesen und in Betracht ziehen.»



«Ich finde, das neue Format nimmt dem Glanz eines Grand Prix nichts, vielleicht bietet es einen Mehrwert. Aber nochmals: Wir werden uns das alles später in Ruhe ansehen. Gut gefallen etwa hat mir unser Vorgehen in Sachen Reifen: Nur weiche Reifen im Qualifying, das die Reihenfolge für den Sprint vorgibt, dann freie Reifenwahl für den Grand Prix. Das scheint mir ein guter Weg zu sein.»



Von GP-Assen wie Nico Rosberg, Sebastian Vettel und Max Verstappen moniert: Die Pole geht nicht an den schnellsten Mann im Qualifying, sondern an den Sieger des Sprints. Ross Brawn: «Darüber müssen wir uns nochmals unterhalten. Wir sind da durchaus offen für Änderungen. Ich bin immer der Ansicht: Wir müssen die Historie ehren, aber wir dürfen uns von der Historie auch nicht aufhalten lassen.»





Sprint-Qualifying Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,430

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,5

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +11,2

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +24,1

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +30,9

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +43,5

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,4

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,6

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +47,3

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +47,7

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +48,7

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,6

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +52,1

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +53,2

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +53,5

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +55,1

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +68,2

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +77,6

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde zurück





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0