Sergio Pérez: «Wurde sehr früh zum Passagier»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez erlebte im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Max Verstappen kein gutes Sprintrennen auf dem Silverstone Circuit. Der Mexikaner legte einen Highspeed-Dreher hin.

So hatte sich Sergio Pérez den Sprint in Silverstone sicher nicht vorgestellt: Der Rennfahrer aus Guadalajara legte zur Mitte des kurzen Samstagsrennens hinter Lando Norris einen Highspeed-Dreher ausgangs der Becketts-Kurve hin und hatte Glück im Unglück, weil er nicht in der Streckenbegrenzung landete.

Allerdings war er danach mit starken Vibrationen unterwegs, sodass sein Team ihn schliesslich kurz vor Schluss an die Box beorderte, weil ein Schaden an der Aufhängung drohte. Red Bull Racing bestätigte schliesslich, dass der Mexikaner aus der Boxengasse in den heutigen Grand Prix teigen wird.

Pérez macht die Luftverwirbelungen für seine Pirouette verantwortlich. «Ich ging aufs Gas und dann geriet ich plötzlich in die verwirbelte Luft der Autos vor mir. Schon sehr früh wurde ich dadurch ein Passagier im eigenen Auto. Meinerseits war das kein guter Tag», schilderte er selbstkritisch.

«Ich hatte auch beim Start Probleme mit der verwirbelten Luft, ich weiss nicht, ob das mit der geringeren Spritmenge zu tun hatte», rätselte der zweifache GP-Sieger. Immerhin: Der Start aus der Box erlaubt es dem Rennstall aus Milton Keynes, noch einmal Hand anzulegen und das Set-up des Fahrzeugs zu verbessern.

Startaufstellung Grossbritannien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0