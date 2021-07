Sebastian Vettel (8.): Alonso falsch eingeschätzt

Rang 8 im Sprint-Qualifying für den vierfachen Formel-1-Champion Sebastian Vettel mit Aston Martin. Der Heppenheimer gibt nach dem 17-Runden-Rennen zu: «Ich habe Fernando Alonso falsch eingeschätzt.»

Sebastian Vettel hat sich mit Rang 8 im ersten Sprint-Qualifying diesen Startplatz für den britischen Grand Prix gesichert. Der 53-fache GP-Sieger hat damit gemessen am Qualifying vom Freitag zwei Ränge gut gemacht – auf Kosten von Sergio Pérez und Carlos Sainz. Der Mexikaner fiel durch einen Fahrfehler weit zurück, Ferrari-Fahrer Sainz legte sich mit George Russell an und zog den Kürzeren.

Vettel nach dem Sprint: «Also mir gefällt dieses Format recht gut. Schon der Freitag war sehr intensiv, mit der Qualifikation nach nur einem freien Training. Das hat dem Freitag mehr Bedeutung gegeben. Für uns ist unterm Strich alles gut gegangen, weil wir Plätze gutgemacht haben.»

«In der ersten Runde ist Fernando Alonso wie eine Rakete an allen vorbeigeschossen. Er war auf den weichen Reifen, und was danach passierte, das habe ich falsch eingeschätzt. Ich war überzeugt davon, dass seine Walzen zum Ende des Sprints stark abbauen würden. Ich war ihm auf den Fersen, aber eben nicht nahe genug, und seine Reifen haben nicht wie erwartet abgebaut. Fernando hat das sehr clever gemacht und sich an den richtigen Stellen gewehrt.»

«Wir sind damit für den Grand Prix in einer guten Ausgangslage. Dann werden wir aufgrund verschiedener strategischer Möglichkeiten ein ganz anderes Rennen erleben.»

«Was mir etwas merkwürdig vorkam – wie schnell das Rennen vorbei war. Wir haben ja Rennlängen von zwei Stunden verinnerlicht. Das war eines der kürzesten Rennen, das ich in den letzten Jahren bestritten habe! Ich glaube, das Format hat Zukunft, weil ein Freitag wie hier in Silverstone einfach spannender ist als zwei freie Trainings.»

«Was ich hingegen unbedingt ändern würde: Die Pole-Position für den Sieger des Sprints, das ist für mich unsinnig. Die Pole-Position sollte jenem Manne vorbehalten sein, der im Qualifying die schnellste Runde erzielt hat.»





Sprint-Qualifying Silverstone

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,430

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,5

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +11,2

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +24,1

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +30,9

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +43,5

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +44,4

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +46,6

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +47,3

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +47,7

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +48,7

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +50,6

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +52,1

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +53,2

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +53,5

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +55,1

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +68,2

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +77,6

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1 Runde zurück





WM-Stand nach 9 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 152

3. Pérez 104

4. Norris 101

5. Bottas 93

6. Leclerc 62

7. Sainz 60

9. Ricciardo 40

8. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 20

12. Stroll 14

13. Ocon 12

14. Tsunoda 9

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 245

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0