Max Verstappen nach Unfall: Aus Spital entlassen

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen meldete sich am späteren Sonntagabend mit einer guten Nachricht: Er konnte das Krankenhaus unverletzt verlassen. «Alle Checks sind okay, danke für all eure Nachrichten.»

Gute Nachrichten von Max Verstappen: Der WM-Leader durfte das Krankenhaus verlassen. Der 23-jährige Niederländer war nach einer Kollision mit Lewis Hamilton im britischen Grand Prix und hartem Einschlag in die Reifenstapel der Copse-Kurve sicherheitshalber ins Spital von Coventry gebracht worden, der Aufprall mit 51g war heftig.

Nun schreibt der Red Bull Racing-Honda-Pilot: «Ich habe das Krankenhaus verlassen dürfen, alle Untersuchungen sind gut herausgekommen. Danke an alle für die netten Nachrichten.»

Nach dem viel diskutierten Unfall zwischen Verstappen und Hamilton wurde Max zunächst ins Pistenkrankenhaus gebracht, so wie das bei Unfällen dieser Art üblich ist. Formel-1-Arzt Ian Roberts empfahl danach die Überlieferung in ein lokales Spital, für weitergehende Checks, in Coventry.

Max’ Vater Jos Verstappen hatte bei den Kollegen von ZiggoSport gesagt: «Max fühlte sich schwindelig, aus diesem Grund wurde er einem Computer-Scan des Kopfes unterzogen. Seine Schulter tut ihm weh, und er hat Prellungen am ganzen Körper. Sonst ist er in Ordnung.»

«Max hat zu mir gesagt: ‘Ich habe Hamilton genug Raum gelassen. Und ich lag um eine halbe Wagenlänge vorne. Dann ist er mir mit seinem Vorderrad ins Hinterrad gefahren. Das ist nicht richtig.»



Jos Verstappen weiter: «Wenn man für so etwas nur eine Zehnsekundenstrafe erhält, dann ist das lächerlich.»



Ein kleiner Vergleich an dieser Stelle: Kimi Räikkönen kollidierte kurz vor Schluss des Österreich-GP für eine Kollision mit Sebastian Vettel eine 20-Sekunden-Strafe. Die beiden lagen nicht innerhalb der ersten Zehn. Bei Hamilton und Verstappen ging es um die Spitze in der ersten Runde und um den WM-Titel. Dafür gab es eine Strafe von nur zehn Sekunden.



Red Bull Racing bestätigt: «Max hat keine gravierenden Verletzungen und durfte nach einer eingehenden Untersuchung das Spital verlassen. Max und das Team bedanken sich für den Einsatz der Streckenposten und des medizinischen Personals an Rennstrecke und im Krankenhaus.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0