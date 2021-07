Horner über Wolff: «Das sollte niemand dürfen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner fand klare Worte, als es um den Besuch von Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff bei den Rennkommissaren ging, den der Wiener während der Rennunterbrechung absolvierte.

Die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch, als sich Lewis Hamilton und Max Verstappen in der ersten Rennrunde des Grossbritannien-GP zu nahe kamen. Red Bull Racing und Mercedes nahmen gleich Verbindung mit FIA-Renndirektor Michael Masi auf, um ihre Sicht zum Crash darzulegen, der Verstappen einen harten Einschlag in die Reifenstapel bescherte.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff funkte Masi an und wies ihn auf eine E-Mail hin, die er ihm geschickt hatte, doch die Antwort des Australiers fiel ernüchternd aus: Er habe keine Zeit, seine Mails zu lesen, weil er mit dem Rennen beschäftigt sei, Wolff möge sich doch gleich bei den Rennkommissaren melden, wenn er etwas vorzubringen habe.

Das liess sich der 49-Jährige nicht zweimal sagen, er stürmte gleich in die Rennleitung, um ihnen Skizzen aus der Anleitung vorzulegen und damit zu beweisen, dass Lewis Hamilton schon weit genug an Max Verstappens Renner vorbeigezogen war, um seine Linienwahl zu rechtfertigen. Sobald Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner davon hörte, klopfte er auch bei den Regelhütern an.

Später schimpfte der Brite: «Ich habe Toto bei den Rennkommissaren gesehen, er war da, um zu lobbyieren. Ich hörte, dass er auf dem Weg zur Rennleitung ist, also machte ich mich auch auf, um sicherzustellen, dass auch unsere Sicht der Dinge vertreten wird. Aber ich denke nicht, dass es in Ordnung ist, dass ein Teamchef zur Rennleitung eilen und Einfluss nehmen kann.»

«Für mich sollten die Regelhüter weggeschlossen werden, damit man sicherstellt, dass sie nicht beeinflusst werden», stellte Horner klar. «Für mich war das inakzeptabel, und ich wollte sichergehen, dass es ausgewogen abläuft, statt dass jemand hingeht und Druck auszuüben versucht, um eine milde Strafe zu bekommen.»

«Ich finde, die Rennkommissare sollten während eines Rennens nicht gestört werden dürfen, sie brauchen einen klaren Kopf, um ihre Entscheidungen zu fällen. Und ich ging nur hin, weil ich hörte, dass Toto da war und seinen Fall vortrug. Aber ich finde, keinem sollte es erlaubt sein, die Rennkommissare während des Rennens zu sehen», fügte der 47-Jährige an.Christian Horner über Wolff: «Das sollte niemand dürfen»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0

Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0