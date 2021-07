Brawn mahnt: Titel nicht durch Crashs entscheiden

Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich immer weiter zu. Nach dem Crash von Max Verstappen gibt es vom F1-Sportchef Ross Brawn aber mahnende Worte.

Red Bull Racing war zuletzt so dominant, dass wohl auch der Silverstone-GP an Max Verstappen gegangen wäre, wenn der Niederländer seine Führung gegen Lewis Hamilton hätte verteidigen können.

Das gelang aber nur gut eine halbe Runde lang, ehe die beiden Titelrivalen kollidierten und Verstappen mit seinem Red-Bull-Renner heftig abflog.

Mercedes-Star Hamilton fuhr den Sieg trotz der Zehnsekunden-Strafe ins Ziel und hat nach 10 von 23 Rennen nun nur noch acht Punkte Rückstand auf Verstappen.

Die Diskussionen werden seit Sonntagnachmittag kontrovers und intensiv geführt, teilweise ging es auch unter die Gürtellinie, als Hamilton nach dem Vorfall rassistisch beleidigt wurde.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn mahnt nach dem Crash: «Wie immer bei solchen Zwischenfällen gibt es eine große Bandbreite an Meinungen. Klar ist, dass wir eines spannenden Kampfes beraubt wurden und niemand will, dass der Titelkampf durch Crashs und Strafen entschieden wird, und, wie in diesem Fall, gab es zudem ein ernsthaftes Risiko für einen der beiden Fahrer», schreibt der Brite in seiner Kolumne.

Brawn weiter: «Das ist etwas, über das beide Fahrer nachdenken werden. Ich hoffe, dass wir solche Vorfälle in Zukunft vermeiden können, denn ich denke, dass uns ein fantastischer Kampf vorenthalten wurde.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23:03,157h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,871

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11.125

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +28,573

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +42,624

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +43,454

07. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:12,093 min

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:14,289

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:16,162

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:22,065

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,329

12. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes,

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision





WM-Stand nach 10 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 185 Punkte

2. Hamilton 177

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 68

8. Ricciardo 50

9. Gasly 39

10. Vettel 30

11. Alonso 26

12. Stroll 18

13. Ocon 14

14. Tsunoda 10

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Teams

1. Red Bull Racing 289

2. Mercedes 285

3. McLaren 163

4. Ferrari 148

5. AlphaTauri 49

6. Aston Martin 48

7. Alpine 40

8. Alfa Romeo 2

9. Williams 0

10. Haas 0